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MLB》釀酒人投打俱佳擊敗水手豪奪11連勝 戰績登頂大聯盟最佳

2025/07/22 12:23

伍德魯夫今天先發6局沒有失分，是幫助釀酒人拿下11連勝的功臣之一。（美聯社）伍德魯夫今天先發6局沒有失分，是幫助釀酒人拿下11連勝的功臣之一。（美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕本場作客水手主場的釀酒人，靠著先發投手伍德魯夫（Brandon Woodruff）6局無失分的優異表現，以及全場10支安打的火力支援下，以6：0完封水手，豪奪近期的11連勝，戰績也來到60勝40敗，打下老虎成為全大聯盟戰績最佳的球隊。

今天是伍德魯夫回到大聯盟的第3場出賽，面對水手發揮強大壓制力，整場只丟了62球就完成6局，只被敲出2支安打沒有失分，送出5次三振且沒有任何保送，繳出本季第2次的優質先發。比賽後段交給阿許比（Aaron Ashby）與安德森（Grant Anderson）聯手，合計3局力保不失，幫助伍德魯夫收下本季第2勝。

打線部分，前5局也受到水手明星強投柯比（George Kirby）的壓制，一支安打都擠不出來，但在6局上半戰況風雲變色，歐提茲（Joey Ortiz）與圖榮（Brice Turang）敲安攻佔二三壘，隨後康崔拉斯（William Contreras）擊出高飛犧牲打先馳得點。

不過攻勢不只是如此，耶利奇（Christian Yelich）、喬里奧（Jackson Chourio）與柯林斯（Isaac Collins）也接連補上3支安打，幫助球隊攻下4分大局，8局上半更是單局4安再灌2分，團度在投打兩端都有出色表現。

釀酒人一波超狂連勝登頂大聯盟戰績最佳的球隊，根據大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，自2021年後團隊再度出現11連勝，而釀酒人歷史最長的連勝紀錄，要追溯到1987年的13連勝，有望朝隊史紀錄邁進。

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