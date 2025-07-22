TPBL》雲豹由前德國男籃主帥羅德爾掌兵符 他還曾是諾威斯基的隊友

雲豹新任總教練羅德爾。（台啤雲豹提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕桃園台啤永豐雲豹今宣布，正式聘請德國籍總教練羅德爾（Henrik Rödl）成為球隊新任總教練，期盼他新球季能帶領球隊重返榮耀，雲豹營運長顏行書說：「羅德爾總教練籃球資歷非常豐富，執教很有熱情，我們希望借重他過去在德國國家隊挖掘並指導潛力球員的經驗，幫助陣中的年輕球員成長，期待在他的整合下，雲豹能展現出不同以往的嶄新球風與面貌！」

56歲的羅德爾過往曾執教多年德國甲級籃球聯賽（BBL），先後擔任過德國、埃及國家男籃總教練，2015年光州世大運曾率領德國男籃拿下銀牌殊榮，並在2020年東京奧運幫助德國男籃闖進8強，歷練相當完整。

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不僅擔任教練資歷豐富，羅德爾球員時期，也是德國籃壇最具代表性的人物之一，大學時期曾幫助北卡大學（University of North Carolina）贏得NCAA總冠軍，進入職業後，曾率領柏林信天翁（ALBA Berlin）拿下德國聯賽7連霸，1992年巴塞隆納奧運會以先發主力之姿助隊闖進8強，並在1993年歐洲籃球錦標賽（EuroBasket）為德國拿下隊史首面金牌，更於2002年世界盃男籃與歐洲傳奇球星諾威斯基（Dirk Nowitzki）聯手幫助德國男籃拿下銅牌佳績。

退役後羅德爾開始教練生涯，先在2015年光州世大運幫助德國代表隊拿下銀牌，2017年正式接掌德國男籃總教練，其任內最具代表性的成就是帶領德國男籃在2020東京奧運挺進8強，個人執教風格注重團隊合作與防守紀律，他成功整合效力於NBA及歐洲聯賽的多位德國球員，並提升國家隊在國際賽場上的競爭力，成功讓世人見證德國在世界舞台上逐步崛起的過程，近年則轉往埃及聯賽執教並接任埃及國家男籃總教練。

顏行書認為，過去羅德爾投入很多心力在籃球運動，擅長掌握球員特性，並將球員的潛力發揮極大化，所以也很期待他到來後，能為年輕球員帶來全新的籃球思維，他說：「總教練在與球隊洽談過程中，就已將隊上球員特性做了完整分析，並提出球隊未來需要改進的方向，讓我印象深刻，而且從簽約第一天起，他就一直在為改造球隊做準備，我們期望新賽季能先以挺進季後賽為目標，再來一步步邁向總冠軍。」

顏行書表示，羅德爾將在8月底來台，球隊9月1日正式開訓，教練團與球員的補強都持續在規劃當中，新的賽季希望透過全新的教練團，然後搭配不一樣的洋將組合以及現有的本土陣容，產生不一樣的化學效應，請球迷們拭目以待。

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