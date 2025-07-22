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MLB》救世主！大谷翔平飆火球3局3K+逆轉2分砲 道奇終結3連敗

2025/07/22 12:49

大谷翔平。（美聯社）大谷翔平。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平再度扮演救世主，今天二刀流出擊對戰雙城，投球先發3局失1分，打擊敲出致勝逆轉2分砲，率隊以5：2拿下勝利，終結3連敗低潮，道奇下半季首勝開張。

「投手大谷」今天面對首名打者就挨轟，一顆失投橫掃球被雙城球星「黑鱒」巴克斯頓（Byron Buxton）敲出左外野陽春彈，這是大谷復出登板後首度挨轟。大谷挨轟後回穩，首局送出2次三振，未再掉分。

大谷第2局化解得點圈危機，3上續投雖然被敲出1支安打，不過沒掉分，今天按照計畫完成3局投球退場。「投手大谷」今天先發3局，投了46球創下復出後最多用球數，最快球速飆到99.1英哩（約159公里），被敲4安包含1轟，失掉1分，投出3三振、1保送，防禦率漲到1.50。

大谷翔平。（路透）大谷翔平。（路透）

道奇1下展開反撲，開路先鋒貝茲（Mookie Betts）選到保送，「打者翔平」隨即棒打雙城投手費斯塔（David Festa），鎖定一顆偏高變速球，猛力一揮轟出中外野逆轉兩分砲，擊球初速113.4英哩、飛行距離441英呎。大谷連續3天上演煙火秀，目前累積35轟。

道奇今天止敗靠全壘打戰術，明星捕手史密斯（Will Smith）在4下、6下各敲出一發陽春砲，單場雙響火力全開，帕赫斯（Andy Pages）也在7下加入開轟行列，擴大領先優勢。

道奇守護神史考特（Tanner Scott）9上傷退，葉茲（Kirby Yates）緊急登板救火後，讓雙城敲出高飛犧牲打追回1分，不過最終還是驚險守成。

「打者翔平」首打席開轟後，接下來3次打擊機會都吞K，全場4打數敲1安，進帳2打點，吞下3K，賽後打擊率為0.275。

道奇前火球少主梅伊（Dustin May）接替大谷登板，繳出4.2局無失分好投，摘下本季第6勝。

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