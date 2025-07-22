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MLB》又超越大谷！重砲蘇亞雷斯獨居國聯全壘打王 響尾蛇卻中斷4連勝

2025/07/22 13:19

響尾蛇重砲蘇亞雷斯。（路透）響尾蛇重砲蘇亞雷斯。（路透）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕（Eugenio Suarez）今天敲一發陽春彈，本季第36轟出爐，再度超越道奇日本巨星大谷翔平，獨居國聯全壘打王。不過響尾蛇最後在主場以3比6敗給太空人，響尾蛇以50勝51敗居國家聯盟西區第四。

響尾蛇台美混血球星卡洛爾（Corbin Carroll）首局敲適時安攻進1分，第2局太空人農場頭號大物馬修斯（Brice Matthews）敲出三分砲，這是他大聯盟生涯首轟。太空人3局上靠C.沃克（Christian Walker）適時二壘安打增添1分，棒打前東家響尾蛇。

3局下蘇亞雷斯敲陽春彈追回1分，響尾蛇5局下靠小古利爾（Lourdes Gurriel Jr）高飛犧牲打，追至3比4。但馬修斯第6局敲兩分砲擴大至3分差，生涯首度單場雙響砲。太空人3名後援投手聯手3.1局無失分，讓響尾蛇吞敗、中止近期4連勝。

響尾蛇投手加倫（Zac Gallen）主投6局失6分，被敲7安包含挨了2轟，吞本季第11敗。響尾蛇全場有8安，蘇亞雷斯有一發陽春砲，這是他近3戰的第5轟，目前以36轟與洋基強打「法官」賈吉（Aaron Judge）並列全大聯盟第二多，僅次於水手隊重砲鐵捕羅里（Cal Raleigh）的38轟。

太空人左投戈登（Colton Gordon）主投5.2局失3分2分自責，收本季第4勝。23歲大物馬修斯全場2安都是全壘打，進帳5分打點。太空人仍以58勝42敗居美聯西區第一。

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