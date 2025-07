MLB》又超越大谷！重砲蘇亞雷斯獨居國聯全壘打王 響尾蛇卻中斷4連勝

響尾蛇重砲蘇亞雷斯。(路透)

〔體育中心/綜合報導〕(Eugenio Suarez)今天敲一發陽春彈,本季第36轟出爐,再度超越道奇日本巨星大谷翔平,獨居國聯全壘打王。不過響尾蛇最後在主場以3比6敗給太空人,響尾蛇以50勝51敗居國家聯盟西區第四。

響尾蛇台美混血球星卡洛爾(Corbin Carroll)首局敲適時安攻進1分,第2局太空人農場頭號大物馬修斯(Brice Matthews)敲出三分砲,這是他大聯盟生涯首轟。太空人3局上靠C.沃克(Christian Walker)適時二壘安打增添1分,棒打前東家響尾蛇。

3局下蘇亞雷斯敲陽春彈追回1分,響尾蛇5局下靠小古利爾(Lourdes Gurriel Jr)高飛犧牲打,追至3比4。但馬修斯第6局敲兩分砲擴大至3分差,生涯首度單場雙響砲。太空人3名後援投手聯手3.1局無失分,讓響尾蛇吞敗、中止近期4連勝。

響尾蛇投手加倫(Zac Gallen)主投6局失6分,被敲7安包含挨了2轟,吞本季第11敗。響尾蛇全場有8安,蘇亞雷斯有一發陽春砲,這是他近3戰的第5轟,目前以36轟與洋基強打「法官」賈吉(Aaron Judge)並列全大聯盟第二多,僅次於水手隊重砲鐵捕羅里(Cal Raleigh)的38轟。

太空人左投戈登(Colton Gordon)主投5.2局失3分2分自責,收本季第4勝。23歲大物馬修斯全場2安都是全壘打,進帳5分打點。太空人仍以58勝42敗居美聯西區第一。

