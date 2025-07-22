晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》大谷首局挨轟+開轟寫46年來罕見紀錄 自認投球手感欠佳

2025/07/22 13:51

大谷翔平。（美聯社）大谷翔平。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天以「投打二刀流」出征，「投手大谷」先發3局失1分，「打者翔平」則是敲一發兩分砲，幫助道奇以5比2擊敗雙城，道奇中止近期的3連敗。大谷翔平賽後受訪認為，投手方面整體來看表現不算好。

「投手大谷」今天首局面對第一名打者，就被雙城球星「黑鱒」巴克斯頓（Byron Buxton）敲左外野陽春彈掉分。但1局下「打者翔平」擊出逆轉兩分砲，本季第35轟出爐，這是「打者翔平」連3天開轟。

根據大聯盟官網報導，大谷翔平首局被敲全壘打、以及轟出全壘打，成為自1979年5月17日（美國時間）後，再度出現首局挨轟+開轟的投手。

「投手大谷」主投3局被敲4安，失掉1分，賞3次三振、丟1次保送，賽後防禦率為1.50。

大谷翔平。（法新社）大谷翔平。（法新社）

對於首局被敲全壘打，大谷翔平賽後受訪提到，「球偏甜，對方是名很棒的打者，這樣的球他不會放過，顯然是我的失投。」

至於整場比賽被打出多顆強勁擊球，大谷認為，整體來說，球偏甜是最主要的問題，2好球後丟得太甜，「原本想投出能三振對方的球路，但球都集中在好球帶內偏甜的位置。」

大谷翔平提到，整場比賽的投球感覺不好，控球不理想，「但丟指叉球有不錯的反應，這算是個加分點。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中