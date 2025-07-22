MLB》大谷首局挨轟+開轟寫46年來罕見紀錄 自認投球手感欠佳

大谷翔平。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天以「投打二刀流」出征，「投手大谷」先發3局失1分，「打者翔平」則是敲一發兩分砲，幫助道奇以5比2擊敗雙城，道奇中止近期的3連敗。大谷翔平賽後受訪認為，投手方面整體來看表現不算好。

「投手大谷」今天首局面對第一名打者，就被雙城球星「黑鱒」巴克斯頓（Byron Buxton）敲左外野陽春彈掉分。但1局下「打者翔平」擊出逆轉兩分砲，本季第35轟出爐，這是「打者翔平」連3天開轟。

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根據大聯盟官網報導，大谷翔平首局被敲全壘打、以及轟出全壘打，成為自1979年5月17日（美國時間）後，再度出現首局挨轟+開轟的投手。

「投手大谷」主投3局被敲4安，失掉1分，賞3次三振、丟1次保送，賽後防禦率為1.50。

大谷翔平。（法新社）

對於首局被敲全壘打，大谷翔平賽後受訪提到，「球偏甜，對方是名很棒的打者，這樣的球他不會放過，顯然是我的失投。」

至於整場比賽被打出多顆強勁擊球，大谷認為，整體來說，球偏甜是最主要的問題，2好球後丟得太甜，「原本想投出能三振對方的球路，但球都集中在好球帶內偏甜的位置。」

大谷翔平提到，整場比賽的投球感覺不好，控球不理想，「但丟指叉球有不錯的反應，這算是個加分點。」

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