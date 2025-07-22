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世大運田徑》18歲最年輕女將江靜緣 晉級女子鉛球決賽

2025/07/22 13:23

江靜緣晉級女子鉛球決賽。（大專體總提供）江靜緣晉級女子鉛球決賽。（大專體總提供）

林子翔／核稿編輯

〔記者林岳甫／綜合報導〕18歲台灣女子鉛球全國紀錄保持人江靜緣，今凌晨在德國萊茵魯爾世大運資格賽，以16公尺60排在A組第3，以總排名第6，晉級明天登場的決賽，屆時也要再挑戰破全國紀錄，將更有機會登上頒獎台。

江靜緣是本屆最年輕的田徑國手，她本季狀態維持不俗，尤其今年5月初於靜岡田徑賽以17公尺83刷新女子鉛球全國紀錄，月底又在南韓亞錦賽以17公尺42摘下銅牌。

世大運女子鉛球資格賽分兩組，每組第1名直接收下決賽門票，再10名選手擇優晉級。首度登上世大運的江靜緣，在A組資格賽首次試擲丟出16公尺60，即使第2次失敗、第3次為16公尺46，以分組第3、排名第6晉級決賽。

值得一提的是，江靜緣資格賽成績為亞洲第2，第1名為中國選手孫悅的16公尺93。至於美國女將史密絲（Abria Deonna-Celene Smith）以17公尺90領先群雌，第2名為瑞典選手約翰森（Axelina Elin Signe Johansson）17公尺25，江靜緣決賽也要力求生涯最佳表現，增加奪牌機會。

18歲江靜緣晉級女子鉛球決賽。（大專體總提供）18歲江靜緣晉級女子鉛球決賽。（大專體總提供）

18歲江靜緣晉級女子鉛球決賽。（大專體總提供）18歲江靜緣晉級女子鉛球決賽。（大專體總提供）

江靜緣晉級女子鉛球決賽。（大專體總提供）江靜緣晉級女子鉛球決賽。（大專體總提供）

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