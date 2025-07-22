MLB》道奇終結者史考特因傷退場 主帥坦言：手臂有刺痛感

史考特9局上半因傷退場。（美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇今天擊敗雙城，順利終止3連敗，但卻傷了終結者史考特（Tanner Scott），賽後總教練羅伯斯（Dave Roberts）坦言，史考特的手臂有「刺痛感」，明日將安排核磁共振（MRI）檢查。

史考特在8局上半2出局時接替梅伊（Dustin May）的投球，但在續投第9局時，單局投出保送以及觸身球，而面對傑弗斯（Ryan Jeffers）球數2好2壞之後，投了一顆內角挖地瓜壞球，讓總教練羅伯斯走上投手丘詢問狀況後，還是把他換了下來，留下0.2局的投球，沒有被敲安打但送出2次保送失掉1分。

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教頭羅伯斯坦言，史考特覺得他的前臂有「刺痛感」，預計明天將安排核磁共振（MRI）檢查傷勢，「他的心情不是太好，很顯然地，每次一旦有投手提前退場，都會是個令人擔憂的事。」

2024年球季效力教士的史考特，在今年季初以4年7200萬美金（約新台幣21.1億）轉隊來到道奇，但表現卻沒有去年來的這麼亮眼，累計47場的後援出賽，挨了多達8支的全壘打，已超過他生涯單季的新高，防禦率也是偏高的4.14。

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