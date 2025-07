MLB》道奇球迷狂喊「作弊仔」 柯瑞亞差點追平轟讓教頭鬆口氣

柯瑞亞。(美聯社)

廖志軒/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕道奇今天與雙城之戰,9局上雙城2出局攻占一、二壘,雙城球星柯瑞亞(Carlos Correa)擊出中外野深遠飛球,差一點就飛出大牆,最後遭接殺形成最後出局數,道奇最後以5比2贏球。柯瑞亞賽後坦言,「當我擊中的時候,我覺得那球蠻有機會的。」

太空人在2017世界大賽擊敗道奇,奪得隊史首冠,但這座冠軍也因為違法偷暗號醜聞蒙塵。柯瑞亞是該年冠軍成員之一,因此每當他來到道奇主場比賽時,就會遭洛杉磯球迷噓聲伺候。

請繼續往下閱讀...

道奇日本巨星大谷翔平今以「投打二刀流」出擊,第2局面對柯瑞亞時,全場道奇球迷高喊「作弊仔」。

道奇驚險贏球。(路透)

雙城隊9局上追回1分,2出局攻占一、二壘,柯瑞亞逮中道奇後援投手葉茲(Kirby Yates)一顆89.4英里的指叉球,敲中外野深遠飛球,被道奇中外野手奧特曼(James Outman)在全壘打牆前美技接殺。柯瑞亞這顆深遠飛球的飛行距離有399英尺之遠。

柯瑞亞差點擊出追平三分砲,讓道奇總教練羅伯斯(Dave Roberts)表示,柯瑞亞在那球有很棒的揮棒,「我們很幸運今晚空中有些濕氣,所以我們算是躲過一劫。」



柯瑞亞今天全場5支0,有發生1次守備失誤,賽後打擊率為2成63。雙城隊全場有9安,但得點圈卻是8支1,留下13個殘壘。

The Dodger Stadium crowd greeted Carlos Correa with loud "cheater, cheater" chants during his first at bat.



pic.twitter.com/SslVOAsfgT