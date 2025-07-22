MLB》道奇球迷狂喊「作弊仔」 柯瑞亞差點追平轟讓教頭鬆口氣

柯瑞亞。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇今天與雙城之戰，9局上雙城2出局攻占一、二壘，雙城球星柯瑞亞（Carlos Correa）擊出中外野深遠飛球，差一點就飛出大牆，最後遭接殺形成最後出局數，道奇最後以5比2贏球。柯瑞亞賽後坦言，「當我擊中的時候，我覺得那球蠻有機會的。」

太空人在2017世界大賽擊敗道奇，奪得隊史首冠，但這座冠軍也因為違法偷暗號醜聞蒙塵。柯瑞亞是該年冠軍成員之一，因此每當他來到道奇主場比賽時，就會遭洛杉磯球迷噓聲伺候。

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道奇日本巨星大谷翔平今以「投打二刀流」出擊，第2局面對柯瑞亞時，全場道奇球迷高喊「作弊仔」。

道奇驚險贏球。（路透）

雙城隊9局上追回1分，2出局攻占一、二壘，柯瑞亞逮中道奇後援投手葉茲（Kirby Yates）一顆89.4英里的指叉球，敲中外野深遠飛球，被道奇中外野手奧特曼（James Outman）在全壘打牆前美技接殺。柯瑞亞這顆深遠飛球的飛行距離有399英尺之遠。

柯瑞亞差點擊出追平三分砲，讓道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）表示，柯瑞亞在那球有很棒的揮棒，「我們很幸運今晚空中有些濕氣，所以我們算是躲過一劫。」



柯瑞亞今天全場5支0，有發生1次守備失誤，賽後打擊率為2成63。雙城隊全場有9安，但得點圈卻是8支1，留下13個殘壘。

The Dodger Stadium crowd greeted Carlos Correa with loud "cheater, cheater" chants during his first at bat.



pic.twitter.com/SslVOAsfgT — Doug McKain （@DMAC_LA） July 22, 2025

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