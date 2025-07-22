晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》道奇球迷狂喊「作弊仔」 柯瑞亞差點追平轟讓教頭鬆口氣

2025/07/22 15:18

柯瑞亞。（美聯社）柯瑞亞。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇今天與雙城之戰，9局上雙城2出局攻占一、二壘，雙城球星柯瑞亞（Carlos Correa）擊出中外野深遠飛球，差一點就飛出大牆，最後遭接殺形成最後出局數，道奇最後以5比2贏球。柯瑞亞賽後坦言，「當我擊中的時候，我覺得那球蠻有機會的。」

太空人在2017世界大賽擊敗道奇，奪得隊史首冠，但這座冠軍也因為違法偷暗號醜聞蒙塵。柯瑞亞是該年冠軍成員之一，因此每當他來到道奇主場比賽時，就會遭洛杉磯球迷噓聲伺候。

道奇日本巨星大谷翔平今以「投打二刀流」出擊，第2局面對柯瑞亞時，全場道奇球迷高喊「作弊仔」。

道奇驚險贏球。（路透）道奇驚險贏球。（路透）

雙城隊9局上追回1分，2出局攻占一、二壘，柯瑞亞逮中道奇後援投手葉茲（Kirby Yates）一顆89.4英里的指叉球，敲中外野深遠飛球，被道奇中外野手奧特曼（James Outman）在全壘打牆前美技接殺。柯瑞亞這顆深遠飛球的飛行距離有399英尺之遠。

柯瑞亞差點擊出追平三分砲，讓道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）表示，柯瑞亞在那球有很棒的揮棒，「我們很幸運今晚空中有些濕氣，所以我們算是躲過一劫。」

柯瑞亞今天全場5支0，有發生1次守備失誤，賽後打擊率為2成63。雙城隊全場有9安，但得點圈卻是8支1，留下13個殘壘。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中