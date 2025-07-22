MLB》強投豪打！持續堆高二刀流鬼神紀錄 大谷翔平點出自身課題

大谷翔平。（法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本二刀流巨星大谷翔平今天對戰雙城敲出本季第35轟，連續3場開轟，幫助球隊中止近期的3連敗，同時將史無前例的二刀流偉業持續堆高。大谷翔平賽後受訪表示，自己的打擊狀態有逐漸回升，希望未來能在得點圈有人時多做出一些貢獻。

「投手大谷」今天先發3局，投了46球創下復出後最多用球數，最快球速飆到99.1英哩（約159公里），被敲4安包含1轟，失掉1分，投出3三振、1保送，防禦率漲到1.50。「打者翔平」今天4打數敲出一支全壘打，進帳2分打點並吞下3次三振，賽後打擊率為0.275。

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大谷翔平今天首局首打席就遭雙城球星「黑鱒」巴克斯頓（Byron Buxton）砲轟，他隨即也在1局下狙擊25歲雙城先發右投費斯塔（David Festa），轟出中外野逆轉2分砲，本季第35轟的擊球初速為113.4英哩、飛行距離441英呎。

大谷翔平連續3場開轟，他賽後受訪表示，打擊時的視野很清楚，狀態應該也逐漸回升了，也希望自己在接下來的打席再接再厲，尤其是第7局得點圈有人時，自己應該幫助球隊多搶下一些分數，明天自己會重新調整，再繼續努力。

大谷受訪時也提到，「原本想要投到第4局，不過球數投得比較多，雖然如此，能夠投到這個程度也算是好的進展，下一場我希望能再延長投球局數。」

大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs），這是大谷翔平生涯第5支擔任先發投手的「首局全壘打」，大聯盟的歷史中除了大谷之外，沒有其他人可以超過2支。此外大聯盟史上單季至少2度先發登板的球員中，累積最多轟的是2021年大谷的46轟，今年的大谷的35轟已經獨居第3位，有望再創新猷，豎立新障礙。

大谷翔平。（路透）

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