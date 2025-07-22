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電競》中信飛牡蠣連續征戰MSI與EWC 目標2025世界大賽

2025/07/22 16:12

中信飛牡蠣電競戰隊首次參加EWC電競世界盃。（中信飛牡蠣提供）中信飛牡蠣電競戰隊首次參加EWC電競世界盃。（中信飛牡蠣提供）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕2025年7月對中信飛牡蠣電競戰隊（CTBC Flying Oyster，簡稱CFO）而言，是充滿挑戰與努力的一個月，也見證了團隊的快速成長與外界的熱烈關注。月初，隊伍在MSI季中邀請賽中創下第五名的佳績，短暫休整三天後，火速前往沙烏地阿拉伯首都利雅德，參加隊史首次的EWC電競世界盃。比賽對手皆是來自各賽區的頂尖戰隊，每一場激烈對決都促使選手們全力突破，同時為觀眾帶來更精彩、更震撼的賽事盛宴。

首次參加MSI和EWC的中信飛牡蠣選手們，再次感受到國際賽事濃厚的氛圍，也與來自世界各地、涵蓋不同電競項目的選手齊聚一堂。不論是在溫哥華還是利雅德，駐外使節都親臨現場為選手們加油打氣，加上一路陪伴支持的粉絲們，讓每個人都感受到滿滿的溫暖。

駐沙烏地阿拉伯台北經濟文化代表處張治平大使表示，今年的電競世界盃有不少台灣選手積極參與，看到年輕人在不同賽場上奮力拼搏，令人倍感欣慰與感動，他只要有空就會親自到場支持，成為選手們堅強的後盾。

駐沙烏地阿拉伯台北經濟文化代表處張治平大使（左一）與中信育樂陳國恩董事長（右一）到電競館為CFO選手加油。（中信飛牡蠣提供）駐沙烏地阿拉伯台北經濟文化代表處張治平大使（左一）與中信育樂陳國恩董事長（右一）到電競館為CFO選手加油。（中信飛牡蠣提供）

面對連續兩場國際賽事，上路選手Driver表示：「在國際強隊面前，不能有貪心的想法，要更細心地把控每個細節，否則很容易陷入嚴重的劣勢。」他會吸取這兩場比賽的寶貴經驗，重新檢討並且做出改進，以避免在第三賽段重蹈覆轍。同時，他也希望自己能進行更多嘗試，提升在路線上的掌控力，為隊伍帶來更好的成績。

射手選手Doggo和打野選手JunJia則坦言，從加拿大到阿拉伯的連續比賽以及時差調整，確實讓他們感到有些疲憊，但經過大賽的磨練，隊伍對自身和彼此的優點與不足有了更清楚的認識，對接下來的比賽也更具信心。輔助選手Kaiwing表示，隊伍的思想和默契逐漸趨向一致，每次討論和反思都促使團隊持續進步，不斷向更好的方向前進。

中路選手HongQ則提到，他透過觀察不同賽區中路選手的打法，也在思考如何找到最適合自己的策略。他感謝隊友們的支持與鼓勵，即使在失誤或遭遇挫折時，隊友們都會不斷給予力量。他希望能儘快調整好狀態，滿懷信心迎接LCP（League of Legends Championship Pacific）第三賽段的挑戰。另一位上路選手Rest則表示，希望在第三賽季中能擴展角色池，讓團隊在戰術調度上更加靈活與多元。

圖說3：中信飛牡蠣電競戰隊在七月份連續參加兩場國際賽事，選手必須克服時差調整狀態。左起：上路Driver、射手Doggo、中路HongQ、打野JunJia、上路Rest、輔助Kaiwing。（中信飛牡蠣提供）圖說3：中信飛牡蠣電競戰隊在七月份連續參加兩場國際賽事，選手必須克服時差調整狀態。左起：上路Driver、射手Doggo、中路HongQ、打野JunJia、上路Rest、輔助Kaiwing。（中信飛牡蠣提供）

教練Chawy指出，與多支頂尖隊伍共同訓練大幅提升了隊伍的實力，讓選手們能更深入理解正確的戰術理念並獲得寶貴的經驗。他表示：「即使比賽失利，我們也能迅速分析出真正的原因，針對失誤作出調整。」這對即將到來的LCP第三賽段來說，將具有極大的幫助。

另一位教練Wulala則強調，第三賽段需要進一步強化選手的心態調整與戰術運營觀念，讓團隊能掌控整個比賽的節奏並一直保持優勢，直到最終贏得勝利。

在溫哥華MSI以及利雅德EWC後，中信飛牡蠣返回台灣全力備戰LCP賽區的第三賽段比賽。首戰是7月27日對陣GAM，團隊目標直指2025年世界大賽。

中信飛牡蠣電競戰隊前往溫哥華參加MSI季中邀請賽時，駐溫哥華台北經濟文化辦事處劉立欣處長（前排左二）、中國信託商業銀行加拿大子行總經理盧樹弘（前排左一）特別到現場觀賽。（中信飛牡蠣提供）中信飛牡蠣電競戰隊前往溫哥華參加MSI季中邀請賽時，駐溫哥華台北經濟文化辦事處劉立欣處長（前排左二）、中國信託商業銀行加拿大子行總經理盧樹弘（前排左一）特別到現場觀賽。（中信飛牡蠣提供）

CFO在2025年MSI季中邀請賽中表現令人驚豔，對戰世界冠軍T1不露怯色，雙方戰到第五把比賽才分出上下；也在對上歐洲冠軍MKOI比賽中取勝，是睽違13年再度贏下四大賽區的BO5對決。（中信飛牡蠣提供）CFO在2025年MSI季中邀請賽中表現令人驚豔，對戰世界冠軍T1不露怯色，雙方戰到第五把比賽才分出上下；也在對上歐洲冠軍MKOI比賽中取勝，是睽違13年再度贏下四大賽區的BO5對決。（中信飛牡蠣提供）

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