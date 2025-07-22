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MLB》「速球很有威力、滑球超犀利」 道奇鐵捕盛讚投手大谷

2025/07/22 16:49

大谷翔平。（法新社）大谷翔平。（法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本二刀流巨星大谷翔平今天再展強投豪打身手，投打俱佳幫助球隊終結連敗，接捕的明星鐵捕史密斯（Will Smith）受訪盛讚大谷投得十分出色。

「投手大谷」今天先發登板面對雙城，先發3局投了46球，創下復出後最多用球數，最快球速高達99.1英哩（約159公里），被敲4安包含1轟，失掉1分，投出3三振、1保送，防禦率為1.50。「打者翔平」4打數敲出一發2分砲，吞下3次三振，賽後打擊率為0.275。

道奇明星捕手史密斯賽後談到「投手大谷」時表示，雖然首打席就被對手敲全壘打，但他很快就回穩了，之後就沒有再失分，並盛讚大谷今天真的投得不錯，控球很穩定，是一次很棒的登板。

史密斯也說道：「雖然出現過2次得點圈危機，但大谷的兩種速球都很有威力，滑球的狀態也非常出色，而且都能先搶到好球數。這點真的很棒，能順利交棒給梅伊（Dustin May），幫助球隊脫離連敗，我認為已經非常不錯。」

史密斯今天單場雙響砲貢獻2分打點，7月打擊手感火燙，單月打擊率高達0.366，幫助道奇以5：2擊敗雙城，成為球隊終結連敗的最大功臣。史密斯認為，現在整支球隊都在想辦法贏球，全隊正處於艱困時期，所以像今天這樣的勝利非常重要，這場勝利意義非凡。

史密斯。（法新社）史密斯。（法新社）

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