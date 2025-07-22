中職》史上最賣座明星賽 兩場票房及商品進帳7千萬！

兩場在大巨蛋舉行的明星賽事不但吸引共8萬人進場的驚人紀錄，累計票房及商品收入更進帳約7千萬，堪稱史上最賣座明星賽。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕中職明星賽週風光落幕後，今天將恢復下半季例行賽事，但兩場在大巨蛋舉行的明星賽事不但吸引共8萬人進場的驚人紀錄，累計票房及商品收入更進帳約7千萬，堪稱史上最賣座明星賽。

去年中職明星賽首次在大巨蛋登場，2戰湧入6萬2354人，票房和商品收入進帳逾5千萬元，讓聯盟面子和裡子都豐收，今年兩戰再度獲得球迷進場相挺，分別吸引4萬人滿場，兩戰就有共8萬人，票房和商品收入就達7千萬元。

請繼續往下閱讀...

中職會長蔡其昌稱職扮演聯盟大家長的角色，在明星賽場內場外穿梭，他昨也發文特別感謝聯盟同仁的辛勞，在前些日子常常忙到凌晨才離開球場，「為了明星賽，大家也有很大的壓力。雖然有一些可以再精進的地方，但瑕不掩瑜。會長希望大家一起給他們更多的掌聲與鼓勵！」他在文末也和所有喜愛中職的「家人們」，相約明年再見。

在明星賽後，中職今恢復下半季賽事，味全龍今以大巨蛋為主場迎戰樂天桃猿，台鋼雄鷹則在澄清湖球場對戰統一獅，而遭逢喪妻之痛的台鋼洋砲魔鷹今也將出賽，大批球迷都為他加油。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法