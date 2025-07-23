山本由伸先發對決雙城、大谷翔平挑戰連4場開轟 今日賽事預告與轉播

山本由伸今天先發對決雙城、大谷翔平挑戰連4場開轟。（資料照，美聯社）

早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

大聯盟轉播方面，道奇今天再戰雙城，今天將推出山本由伸掛帥先發，力拚明星賽後首勝，大谷翔平打擊手感火燙，能否連續4場開轟，請球迷不要錯過！

請繼續往下閱讀...

中職在明星賽結束後，下半季賽事如火如荼，今天有3場轉播，分別是統一獅對決台鋼雄鷹，由林詔恩強碰石萬金，中信兄弟與富邦悍將交手，由羅戈大戰力亞士，以及味全龍在大巨蛋主場迎戰樂天桃猿，徐若熙對決波賽樂，請喜愛中職球迷準時收看。

另外還有世大運賽事，為台灣好手加油，敬請鎖定轉播。

MLB

07：00 洋基VS藍鳥 愛爾達體育1台、緯來體育

10：00 雙城VS道奇 愛爾達體育1台、緯來體育

羽球

09：00 中國公開賽 32強（上）第2場地 愛爾達體育2台

09：00 中國公開賽 32強（上）第1場地 愛爾達體育3台

13：00 中國公開賽 32強（下）第2場地 愛爾達體育3台

14：00 中國公開賽 32強（下）第1場地 愛爾達體育3台

中職

18：30 樂天VS味全 緯來體育、愛爾達體育4台

18：30 統一VS台鋼 愛爾達體育1台

18：30 兄弟VS富邦 愛爾達體育2台、MOMO TV

世大運

20：55 跆拳道 女團/男團/混團四強/決賽 愛爾達體育3台

22：55 柔道 女48/52/57/男60/66公斤級決賽 愛爾達體育2台

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法