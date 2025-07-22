高雄中正國小棒球隊勇奪全國冠軍，征戰世界賽世界軟式少棒錦標賽。（教育局提供）

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市中正國小棒球隊於「113學年度國小棒球運動聯賽軟式組全國賽」中勇奪冠軍，將代表我國參加2025年第43屆IBA-BOYS世界軟式少棒錦標賽，今（22日）天舉行授旗儀式。

預計7月24日啟程赴日本東京，展開為期6天的國際賽事，高雄市教育局今（22）日舉行授旗典禮，表達市府的祝賀與祝福，並鼓勵選手再接再厲，為國爭光。

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中正國小棒球隊在學校用心指導、家長熱心支持及市府政策扶持下，全體教練與選手戮力以赴，最終睽違3年再度登頂，奪得全國總冠軍，成為隊史上第七次榮獲此殊榮，也獲得2025年第43屆IBA-BOYS世界軟式少棒錦標賽代表權。

教育局近年持續投入學校體育資源與環境改善，113、114年度體育預算較過去提高30%，挹注學校體育設施改善、教練鐘點補助及優秀運動員培訓，陳其邁今年另增加棒球發展經費1650萬元，明（115）年更將經費增加至2150萬元。

教育局長吳立森期許選手們秉持拚勁與堅持的精神，勇敢挑戰世界舞台，展現高雄的實力與風采。教育局也將持續與學校攜手推動體育多元發展，打造更完整的基層運動訓練環境，厚植運動人口與競技實力。

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