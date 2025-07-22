中職》引退後讓渡轉隊上一軍！ 董秉軒感謝兩個東家和一位教練

董秉軒。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者林宥辰／高雄報導〕去年底宣告任意引退的前味全龍隊外野手董秉軒，季初希望復出而申請復籍，龍隊考量自家陣中狀況後，成人之美透過讓渡程序讓董秉軒延續選手生涯，台鋼雄鷹申請後，董秉軒於4月9日正式轉隊。

今年在台鋼二軍，董秉軒出賽26場、打擊率2成99。今天台鋼二軍和樂天桃猿二軍賽事，因一軍賽事移師至澄清湖，而改成早上10點開打。二軍賽事結束後，董秉軒正式被球團登錄上一軍，是他轉隊後首次上一軍。

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一度引退、披上新東家球衣再次重回一軍，董秉軒感性說：「收到通知的感受很不一樣。要謝謝味全龍、三董、葉總跟球團，當然也要感謝台鋼雄鷹球團、教練團、領隊跟副領隊。也要感謝新北市成棒隊周宗志總教練，我們聊了很多，他一直很支持我回來，之前也在他那邊做了許多準備。」

董秉軒說，剛比完二軍比賽就接到通知，這次感受多了一點不一樣的壓力，「之前上一軍會比較緊張，這次是更想做點什麼，但也一直告訴自己，不管結果好壞都要接受，同時也要保持專注。」

董秉軒也提到，一度引退又回到球場，一開始身體在體能方面有些趕不太上，技術上倒是落差不大。他說：「上半季時滿容易疲勞，但心態上有所調整。前面一定會比較疲累，但盡量不要讓教練覺得我的能力沒有到。」

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