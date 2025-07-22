晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 羽球

世大運羽球》個人賽今登場 台灣混雙陳政寬／許尹鏸等3組人馬闖過首關

2025/07/22 18:59

陳政寬、許尹鏸。（資料照，大專體總提供）陳政寬、許尹鏸。（資料照，大專體總提供）

張浩群／核稿編輯

〔記者粘藐云／綜合報導〕德國萊茵魯爾世大運羽球個人賽事今天登場，首日多為雙打賽程。台灣這次混雙共有3組人馬分頭出擊，包含陳政寬／許尹鏸、吳軒毅／楊筑云、林煜傑／鄭宇倢，今天都以直落二順利闖過首關，晉級32強。

台灣羽球代表隊日前甫於世大運混合團體賽摘下銀牌，個人賽事今天正式開打。台灣混雙在上屆成都世大運表現出色，兩組人馬闖進金牌戰，最終巴黎奧運國手葉宏蔚／李佳馨擊敗李芳至／鄧淳薰，為台灣包辦金、銀兩面獎牌。

今天的個人賽台灣由混雙組合打頭陣，世界排名20的陳政寬／許尹鏸在64強碰上馬爾他組合卡薩爾（Samuel Cassar） ／克拉克（Francesca Clark），以15：4、15：7輕鬆過關，至於另一組台灣混雙吳軒毅／楊筑云則以15：10、18：16擊敗荷蘭好手克羅斯（Lars Kros）／萊森（Iris Van Leijsen），兩組人馬都順利挺進32強。

另一組混雙林煜傑和鄭宇倢首輪碰上香港組合，首局台灣隊先以15：10先拿下，但第2局遭遇對手頑強抵抗，甚至一度落後，好在兩人有穩住陣腳，最終以16：14獲勝。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中