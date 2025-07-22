世大運羽球》個人賽今登場 台灣混雙陳政寬／許尹鏸等3組人馬闖過首關

陳政寬、許尹鏸。（資料照，大專體總提供）

張浩群／核稿編輯

〔記者粘藐云／綜合報導〕德國萊茵魯爾世大運羽球個人賽事今天登場，首日多為雙打賽程。台灣這次混雙共有3組人馬分頭出擊，包含陳政寬／許尹鏸、吳軒毅／楊筑云、林煜傑／鄭宇倢，今天都以直落二順利闖過首關，晉級32強。

台灣羽球代表隊日前甫於世大運混合團體賽摘下銀牌，個人賽事今天正式開打。台灣混雙在上屆成都世大運表現出色，兩組人馬闖進金牌戰，最終巴黎奧運國手葉宏蔚／李佳馨擊敗李芳至／鄧淳薰，為台灣包辦金、銀兩面獎牌。

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今天的個人賽台灣由混雙組合打頭陣，世界排名20的陳政寬／許尹鏸在64強碰上馬爾他組合卡薩爾（Samuel Cassar） ／克拉克（Francesca Clark），以15：4、15：7輕鬆過關，至於另一組台灣混雙吳軒毅／楊筑云則以15：10、18：16擊敗荷蘭好手克羅斯（Lars Kros）／萊森（Iris Van Leijsen），兩組人馬都順利挺進32強。

另一組混雙林煜傑和鄭宇倢首輪碰上香港組合，首局台灣隊先以15：10先拿下，但第2局遭遇對手頑強抵抗，甚至一度落後，好在兩人有穩住陣腳，最終以16：14獲勝。

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