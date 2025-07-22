世大運擊劍》悶！台灣男子鈍劍遭逆轉 無緣團體4強及歷史首面獎牌

台灣在男子鈍劍團體賽遭日本逆轉，無緣4強及首面獎牌。（大專體總提供）

張浩群／核稿編輯

〔記者林岳甫／綜合報導〕2025年德國萊茵魯爾世大運擊劍項目進入最後一天賽事，台灣男子鈍劍代表隊今在鈍劍團體賽距離奪牌只差1分，無奈就是拿不下關鍵分，最終以44：45遭日本逆轉，無緣4強及獎牌，只能打後續排名賽。

台灣擊劍過去未在世大運有奪牌紀錄，本屆男子鈍劍由巴黎奧運國手陳弈通及經驗豐富的陳致傑搭配許勝閎、岳哲豪成為「F4」出征2025年德國萊茵魯爾世大運，由於賽事跟世錦賽強碰，不少國家的好手都選擇參加世錦賽，4位男子選手目標是為為台灣擊劍寫下歷史新頁。

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台灣隊今日首戰英國隊，推出陳弈通、陳致傑、許勝閎和岳哲豪出擊，其中首次參加世大運的許勝閎表現亮眼，分別以5：1、5：2勝過對手，幫助台灣取得25：11大幅領先，最終台灣就快意收下晉級門票。

台灣隊關鍵8強戰對2017年世大運鈍劍團體金牌日本隊，由於日本屬世界級的擊劍強國，即使一軍去參加世錦賽，但來參加世大運的選手實力仍不容小覷。

台灣此仗由陳弈通、陳致傑、許勝閎出賽，其中陳致傑先上陣，以5：0給對手下馬威，再來許勝閎也穩住領先優勢，陳致傑再度上場又是5：0率隊拉開差距，不過日本再來也步步進逼，壓軸登場的陳致傑雖先幫助隊伍取得44：42，卻無法拿下關鍵1分，最後遭日本的福田涼介逆轉戰局，以1分之差無緣寫下歷史。

許勝閎（大專體總提供）

陳致傑（大專體總提供）

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