中職》愛妻照片由魔鷹親選 全隊佩戴黑絲帶

魔鷹敲出高飛犧牲打，送回王博玄。（記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕台鋼雄鷹洋砲魔鷹在發生妻子伊莉莎白來台驟逝意外後，今仍在澄清湖主場銜哀出擊，而台鋼球團不但準備一面紀念簽名牆供球迷留言向魔鷹致意，球團也透露，上面照片是由魔鷹親自挑選，希望愛妻美麗的模樣也能讓球迷記住；至於台鋼全隊也都佩戴黑絲帶，向魔鷹痛失摯愛致哀。

魔鷹妻子這次是帶著兩個女兒來台，原本要和魔鷹一起參與明星賽，卻發生在來台飛機上就失去呼吸心跳的意外，並於19日清晨宣告不治。魔鷹的家人昨天陸續抵台協助處理後事，而他今天也決定不要影響球團運作、繼續上場出賽，只是在賽前練習時雙眼哭到紅腫的模樣，則讓球迷看了心疼。

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台鋼球團全力給予魔鷹協助，也希望進場球迷留下訊息給魔鷹支持，不但特別準備紀念牆供球迷留言，上面美麗的伊莉莎白照片更是由魔鷹親自挑選。魔鷹今擔任先發4棒DH，在以高飛犧牲打貢獻全隊第1分後，全場也響起熱烈歡呼聲。

魔鷹比賽前與台鋼隊友喊話。（記者李惠洲攝）

台鋼球員肩膀全部繫上黑絲帶。（記者李惠洲攝）

魔鷹出場在場球迷全部起立掌聲。（記者李惠洲攝）

球迷將悼念魔鷹愛妻簽名牆寫下滿滿祝福。（記者李惠洲攝）

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