中職》球迷「聲」援力挺魔鷹！艾速特6局好投助台鋼擊敗統一

魔鷹。（記者李惠洲攝）

〔記者林宥辰／高雄報導〕台鋼雄鷹洋砲魔鷹的愛妻，上週六原訂抵台一家團聚，但在飛機上意外猝死。愛妻驟逝的魔鷹辭退明星賽，強忍悲傷處理後事，在和家人與球團溝通後，今天仍擔任台鋼先發第4棒、指定打擊，還打回台鋼第1分。台鋼今天則在艾速特6局無失分好投壓制下，7:1擊敗統一獅。

艾速特。（記者李惠洲攝）

今天賽前，台鋼球團安排簽名牆，讓球迷寫下對魔鷹的鼓勵，牆上魔鷹妻子伊莉莎白的照片，更是由魔鷹親自挑選。今天台鋼全隊都在球衣右手袖口別上黑絲帶，藉以緬懷魔鷹的愛妻。

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魔鷹1局下接首打席上場前，球迷紛紛鼓掌，球團安排輪到魔鷹的打席時，不播放電音應援曲，讓球迷用最純粹的吶喊聲為魔鷹應援。魔鷹的首打席擊出高飛犧牲打，為台鋼先馳得點。

台鋼雄鷹在王博玄、吳念庭敲安，魔鷹高飛犧牲打先馳得點後，局局有攻勢，1至6局都有得分進帳、合計7分，直到7局才3上3下結束該半局。

王博玄、曾子祐和王柏融都單場雙安，王柏融3局下再次於滿壘時敲安，發揮本季「滿壘大王」實力，本季他滿壘時7支5、13打點。

台鋼洋投艾速特展現壓制力，在首局雙殺、3局盜壘阻殺協助下，前4局投出12上12下，總計今6局用79球，僅被擊出4安打、6次三振、無任何四壞球保送，無失分。

8局上1出局，陳重羽和陳聖平接連從許育銘手中敲安，代打胡金龍選到保送，林佳緯遭三振，邱智呈滾地球造成第3個出局數。

魔鷹4次上場打擊，前2次擊出高飛犧牲打、選到保送，後2次飛球和滾地球出局，8局下2出局一壘有人時，董秉軒代打其棒次，這是董秉軒引退復出並被味全龍讓渡後，改披台鋼雄鷹球衣首次一軍出賽，擊出飛球出局。

9局上，獅隊該半局首位打者蘇智傑，從王躍霖手中擊出陽春砲，這是蘇智傑本季第2轟。

布雷克。（記者李惠洲攝）

王柏融。（記者李惠洲攝）

董秉軒。（記者李惠洲攝）

蘇智傑。（記者李惠洲攝）

台鋼擊敗統一。（記者李惠洲攝）

台鋼擊敗統一。（記者李惠洲攝）

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