MLB》創史上首見二刀流紀錄 大谷翔平達成多項神壯舉

大谷翔平。（美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本二刀流巨星大谷翔平今天成為大聯盟史上第一位首局挨轟後又在下個半局敲出全壘打的球員，日媒點出大谷今天所創下的特殊紀錄。

大谷翔平今天1局上首打席被雙城球星「黑鱒」巴克斯頓（Byron Buxton）敲出左外野陽春砲，而他在下個半局也回敬一發逆轉2分砲，本季第35轟出爐，連續3場開轟。

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《日刊體育》指出，大谷翔平成為大聯盟史上第3位、睽違46年後首局被轟出全壘打但自己也擊出全壘打的球員，但前兩位1959年的布里吉斯（Marshall Bridges）和1979年的費城人勒區（Randy Lerch），都是首局開轟後才挨轟，而像大谷先挨轟又敲逆轉全壘打的情況，則是史上頭一遭。

根據資料顯示，大谷翔平自6月22日對戰國民以後，再度於登板的比賽中敲出全壘打，這是他生涯第13場以二刀流出擊所敲出的第14轟，其中4支是勝利打點的全壘打，其中2支是逆轉彈，上一次是在2022年6月9日對紅襪隊時所擊出。

大谷翔平連3場開轟已經追平他與「酷斯拉」松井秀喜所保持的日本球員連續最多場全壘打的紀錄，而大谷生涯共累積11次，高居日本球員之最。

值得一提的是，道奇隊史出現投手在首局敲出全壘打的情況，已經要追溯到1977年的羅登（Rick Rhoden），距今48年之後，大谷翔平再度達成這項壯舉。

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