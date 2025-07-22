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世大運射箭》「湯包」湯智鈞穩定發揮 反曲弓排名賽高居第3

2025/07/22 21:37

湯智鈞（大專體總提供）湯智鈞（大專體總提供）

張浩群／核稿編輯

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣過去世大運在射箭成績出色，本屆男子反曲弓由兩屆奧運國手「湯包」湯智鈞帶隊，他今天在個人排名賽也射出佳績，以667分高居第3名，幫助台灣男團拿到第4種子。

台灣反曲弓過去世大運共奪3金、10銀、4銅，也屬台灣的重要獎牌庫，男子反曲弓最佳為2005年郭振維金牌；男子團體最佳為2009、2015、2017、2019、2023年的銀牌，其中從台北世大運起已連4屆進帳獎牌。

本屆反曲弓由湯智鈞、蘇于洋、郭昱承聯手出擊，其中湯智鈞國際賽經驗最豐富，他也是2019年拿坡里世大運國手，該屆和學長魏均珩共同摘下銀牌，生涯參加過東京、巴黎奧運，並征戰過雅加達、杭州亞運，堪稱台灣射箭一哥。

湯包今天在排名賽射出667分，僅次於強敵南韓的兩位選手居第3。另外，蘇于洋653分、郭昱承641分，台灣男團以1961分居第4種子，南韓以2004分高居頭號種子，日本、中國則是2、3種子，至於台灣將在16強遭遇比利時，最快將在4強遭遇尋求連霸的南韓隊。

湯智鈞（大專體總提供）湯智鈞（大專體總提供）

台灣男子反曲弓由湯智鈞（右）、蘇于洋（左）、郭昱承（中）出賽。（大專體總提供）台灣男子反曲弓由湯智鈞（右）、蘇于洋（左）、郭昱承（中）出賽。（大專體總提供）

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