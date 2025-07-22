中職》「請好好陪伴你們的家人」魔鷹在艱難時刻對球迷的深刻話語

魔鷹賽後給球迷的話，希望大家珍惜身邊所愛的家人。（記者李惠洲攝）

〔記者林宥辰／高雄報導〕台鋼雄鷹今7:1擊敗統一獅，今也是台鋼陣中洋砲魔鷹，上周末意外喪妻之後首次出賽。魔鷹銜哀出擊，首局高飛犧牲打拿下球隊第1分。賽後，他特別向球迷喊話，道出對球迷的感謝。

魔鷹說：「謝謝所有人。我知道很多人在社群媒體上支持我，很謝謝大家。這對我而言是很艱難的週末，身為基督教徒，我相信上天會給每一個人一點課題，但我現在不確定上帝要我做什麼，我只能保持信仰，持續相信會有好的結果。」

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魔鷹對球迷感性呼籲道：「請大家有空多陪家人，向你的太太、你的先生或孩子說你愛他們，多擁抱他們。我已經沒辦法再向妻子說最後一聲再見，請你們好好陪伴家人，珍惜和他們相處的所有時光，每次就像最後一次那樣。」

最後，魔鷹向所有球迷保證，他仍會每天持續來球場盡自己全力，希望拿出最好表現，幫助球隊拿下總冠軍。

感言結束後，魔鷹向台鋼雄鷹全體隊友一一擁抱，不少選手已經哭紅雙眼，看台上也有球迷感動落淚。

魔鷹賽後給球迷的話，希望大家珍惜身邊所愛的家人。（記者李惠洲攝）

魔鷹賽後給球迷的話，希望大家珍惜身邊所愛的家人。（記者李惠洲攝）

魔鷹賽後逐一與隊友擁抱，大家泣不成聲哭成一團。（記者李惠洲攝）

魔鷹賽後逐一與隊友擁抱，大家泣不成聲哭成一團。（記者李惠洲攝）

魔鷹賽後逐一與隊友擁抱，大家泣不成聲哭成一團。（記者李惠洲攝）

魔鷹賽後逐一與隊友擁抱，大家泣不成聲哭成一團。（記者李惠洲攝）

魔鷹賽後逐一與隊友擁抱，大家泣不成聲哭成一團。（記者李惠洲攝）

魔鷹賽後逐一與隊友擁抱，大家泣不成聲哭成一團。（記者李惠洲攝）

魔鷹賽後逐一與隊友擁抱，大家泣不成聲哭成一團。（記者李惠洲攝）

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