世大運排球》台灣男排擊敗地主德國！要和捷克爭第5名

台灣男排。（資料照，大專體總提供）

張浩群／核稿編輯

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣男排今天在世大運5至8名排名賽迎戰地主德國，盼能爭取更好的名次，而選手們也收拾好前役落敗的情緒，今天以3：1擊敗獲勝，接下來要在5至6名排名賽對決捷克。

台灣男排這次在世大運小組賽和澳洲、巴西以及葡萄牙同組，雖然不敵澳洲、巴西，但擊敗葡萄牙，且比較得失分後依舊以分組第2晉級8強，昨天的8強賽碰上在小組賽3戰全勝且1局未失的勁敵波蘭，台灣隊雖搶下1局，但最終仍以1：3落敗，無緣4強，落入排名賽。

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台灣男排在今天5至8名排名賽碰上地主德國，首局先以25：20拿下，即便第2局以17：25讓出，但在第3局，台灣男排展現競爭力，和對手一路拉鋸到deuce後，以28：26率先聽牌。握有領先優勢的台灣隊在第4局也越打越有信心，取得17：11領先後，持續乘勝追擊，並以25：16收下勝利。

台灣男排在5至8名排名賽搶下勝利後，最後一戰的5至6名排名賽將在明天晚間8點登場，要迎戰捷克。

台灣女排在台灣時間今天凌晨的5至8名排名賽上演逆轉秀擊敗中國，晚間和波蘭爭奪第5名，可惜最終以13：25、25：21、24：26、25：20落敗，本屆世大運以第6名作收。

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