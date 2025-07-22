晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 其它

世大運排球》台灣男排擊敗地主德國！要和捷克爭第5名

2025/07/22 22:08

台灣男排。（資料照，大專體總提供）台灣男排。（資料照，大專體總提供）

張浩群／核稿編輯

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣男排今天在世大運5至8名排名賽迎戰地主德國，盼能爭取更好的名次，而選手們也收拾好前役落敗的情緒，今天以3：1擊敗獲勝，接下來要在5至6名排名賽對決捷克。

台灣男排這次在世大運小組賽和澳洲、巴西以及葡萄牙同組，雖然不敵澳洲、巴西，但擊敗葡萄牙，且比較得失分後依舊以分組第2晉級8強，昨天的8強賽碰上在小組賽3戰全勝且1局未失的勁敵波蘭，台灣隊雖搶下1局，但最終仍以1：3落敗，無緣4強，落入排名賽。

台灣男排在今天5至8名排名賽碰上地主德國，首局先以25：20拿下，即便第2局以17：25讓出，但在第3局，台灣男排展現競爭力，和對手一路拉鋸到deuce後，以28：26率先聽牌。握有領先優勢的台灣隊在第4局也越打越有信心，取得17：11領先後，持續乘勝追擊，並以25：16收下勝利。

台灣男排在5至8名排名賽搶下勝利後，最後一戰的5至6名排名賽將在明天晚間8點登場，要迎戰捷克。

台灣女排在台灣時間今天凌晨的5至8名排名賽上演逆轉秀擊敗中國，晚間和波蘭爭奪第5名，可惜最終以13：25、25：21、24：26、25：20落敗，本屆世大運以第6名作收。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中