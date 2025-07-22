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中職》林智平延長賽致勝安 樂天躍居排名第1

2025/07/22 22:05

林智平。（記者林正堃攝）林智平。（記者林正堃攝）

〔記者吳清正／台北報導〕味全龍和樂天桃猿的首位攻防2連戰，首役就打到延長賽，樂天林智平第11局打下超前分，4:3力克味全，樂天戰績超越味全，躍居排名第1。

味全鋼龍和樂天魔神樂，分別先發7局、7局失2分，兩隊牛棚在正規9局都力保不失分，就以2:2打進延長賽。

跑者先站上二壘的延長賽，10局上樂天觸擊到投手前，味全陳禹勳傳三壘觸殺跑者，陳晨威擊出游擊滾地球，張政禹傳三壘再度抓到跑者，陳禹勳再讓成晉擊出滾地球出局，連續解決3名打者。10局下味全觸擊也未能推進二壘跑者，樂天投手呂詠臻同樣讓味全三上三下。

11局上樂天改採強攻，率先上場的林智平擊出二壘打送回二壘跑者，林泓育安打攻佔一、三壘，2出局後林智平靠著暴投跑回保險分，4:2領先。

11局下味全朱育賢安打扳回一分，仍以一分之差飲恨。

第1局樂天開路先鋒陳晨威擊出二壘打，林智平高飛犧牲打先馳得點。

第3局味全王順和率先擊出二壘打，2出局後吉力吉撈適時攻安攻下追平分。

第5局味全2出局後展開攻勢，先靠著四壞球上壘，林凱威和吉力吉撈連續安打攻下超前分，2:1領先。

樂天林承飛第7局轟出追平比數的陽春全壘打，本季第4轟，2:2再度平手。

鋼龍。（記者林正堃攝）鋼龍。（記者林正堃攝）

魔神樂。（記者林正堃攝）魔神樂。（記者林正堃攝）

吉力吉撈鞏冠。（記者林正堃攝）吉力吉撈鞏冠。（記者林正堃攝）

林承飛。（記者林正堃攝）林承飛。（記者林正堃攝）

林智平。（記者林正堃攝）林智平。（記者林正堃攝）

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