籃球》台灣男籃圖齊、林秉聖赴彰化作公益 獲小球迷熱烈歡迎

台灣男籃總教練圖齊親身示範運球基本動作。（小學體總提供）

張浩群／核稿編輯

〔記者粘藐云／綜合報導〕由彰化芬園鄉公所主辦的「2025年芬園鄉公益籃球訓練營」7月21、22連續二天在芬園鄉的風雨球場舉行，並在首日邀請台灣男籃主帥圖齊與球星「齊天大聖」林秉聖及LP品牌推廣大使莫里斯（Morris），同時小學體總理事長陳煥修也率領新北市安坑國小籃球隊總教練康昭翔及教練團專程南下協助指導。

報名參加的學童均為芬園鄉當地國中國小的青少年，總人數近百人，芬園鄉鄉長林世明在開訓儀式上致詞時就表示，「芬園鄉的公益籃球夏令營是專為國小及國中學生設計的暑期活動，今年已邁入第七年，這項活動從草創初期就由旅居台北、現為教師的陳煥修先生熱心發起，並邀請許多籃球明星擔任教練指導。初期面臨招生困難與場地不足的挑戰，後來隨著風雨球場的興建，參與人數逐年增加，吸引越來越多的在地學子踴躍參與。

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林秉聖和小球迷互動。（小學體總提供）

圖齊首先指導學童運球，只見他不厭其煩一次又一次的示範基本動作，並不斷以遊戲的方式融入其中，而林秉聖則是教國中青少年如何運球切入，過程中也偶爾使出幾招拿手的假動作博得小朋友們的掌聲及歡呼。籃球專欄網路創作者莫里斯也與他所指導的青少年們一對一鬥牛，莫里斯曾因脊椎受傷開刀而停止運動生涯，之後轉為專欄編輯，他也在指導過程中不斷對學童們以自身經歷鼓勵他們只要有夢想付出努力就一定會有收穫。

圖齊在活動中表示，透過許多遊戲型態的方式加入訓練，希望能啟發他們對籃球的熱情與喜愛，進而產生學習的興趣，也不會讓訓練感到乏味。而林秉聖也相當投入訓練過程，許多大小朋友都與他互動得很開心，也有許多家長紛紛前來索取簽名拍照，讓他感到相當開心，他勉勵小小球員「永不放棄、勇敢逐夢、保持健康」。

小學體總理事長陳煥修（右）率領超強教練團南下彰化芬園鄉。（小學體總提供）

中華民國小學體育總會理事長陳煥修表示，本次訓練營依年齡層分為低年級、中年級、高年級及國中組，課程設計更貼近各年齡層的學習需求。同時也相當感謝此次活動幕後貴人綦桂華女士，默默的出錢出力持續推動這項有意義的活動。

陳煥修說，我自己也是芬園人，因此特別希望能夠透過這樣的活動回饋鄉里，今年特別有意義的是，我們邀請到了中華隊的教練親自前來指導，這位教練對基層籃球充滿熱忱，尤其對低年級的小朋友有特別的關注與喜愛。在訓練方式上，我們採用的是輕鬆、有趣的教學模式，而非傳統的高壓訓練。這樣的方式能讓孩子在快樂中學習，更能激發他們對籃球的興趣，也提升了參與度與學習成效。

小學體總理事長陳煥修（右）率領超強教練團南下彰化芬園鄉。（小學體總提供）

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