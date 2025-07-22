中職》延長賽建功獲選單場MVP 林智平：珍惜大家一起打球的感覺

林智平。（記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕林智平一開賽就幫助球隊先馳得點，延長賽11局上又挺身而出，不僅適時敲安送回致勝分，再趁暴投跑回保險分，幫助樂天桃猿以4：3險勝味全龍，本季第3次獲選單場MVP，雖然今年又老一歲，但出賽場次比去年還多，讓他覺得很開心，很珍惜大家一起打球的感覺。

林智平1局上擊出高飛犧牲打，助樂天1：0取得領先，打完9局雖沒安打但選到2個保送，11局上率先打擊，從陳禹勳手中敲出安打，助樂天3：2拿回領先，下半季復出後連續5場有安打，2出局後趁林子昱暴投衝回樂天第4分。

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林智平指出，下半季剛開始時，腳緊繃到很不舒服，沒辦法控制自己的身體，教練讓他稍微休息一下，他也藉由多休息調整身體，並請防護員做恢復的治療，「說真的，狀況沒有到很好，就像今天，看當下需要的狀況，做到該做的事，讓它自然發生。」

由於味全11局下追回1分，他趁暴投跑回那分變成關鍵，他表示，投手還沒投球就有預設，只要有一顆挖地瓜的球，就用賭博的方式進壘，「只要不是被擋在原地，就衝回來，看到球彈高起來，我就馬上啟動，因為已經有準備。」

林智平今年雖已40歲，出賽58場卻比去年54場還多，有機會在睽違10年後再次單季出賽100場，他認為，即便身體狀況大概只有70％，出賽比去年多仍很開心，有機會上場就全力以赴，珍惜大家一起打球的感覺，希望年輕人可以一起進步。

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