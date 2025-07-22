晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》延長賽建功獲選單場MVP 林智平：珍惜大家一起打球的感覺

2025/07/22 22:46

林智平。（記者林正堃攝）林智平。（記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕林智平一開賽就幫助球隊先馳得點，延長賽11局上又挺身而出，不僅適時敲安送回致勝分，再趁暴投跑回保險分，幫助樂天桃猿以4：3險勝味全龍，本季第3次獲選單場MVP，雖然今年又老一歲，但出賽場次比去年還多，讓他覺得很開心，很珍惜大家一起打球的感覺。

林智平1局上擊出高飛犧牲打，助樂天1：0取得領先，打完9局雖沒安打但選到2個保送，11局上率先打擊，從陳禹勳手中敲出安打，助樂天3：2拿回領先，下半季復出後連續5場有安打，2出局後趁林子昱暴投衝回樂天第4分。

林智平指出，下半季剛開始時，腳緊繃到很不舒服，沒辦法控制自己的身體，教練讓他稍微休息一下，他也藉由多休息調整身體，並請防護員做恢復的治療，「說真的，狀況沒有到很好，就像今天，看當下需要的狀況，做到該做的事，讓它自然發生。」

由於味全11局下追回1分，他趁暴投跑回那分變成關鍵，他表示，投手還沒投球就有預設，只要有一顆挖地瓜的球，就用賭博的方式進壘，「只要不是被擋在原地，就衝回來，看到球彈高起來，我就馬上啟動，因為已經有準備。」

林智平今年雖已40歲，出賽58場卻比去年54場還多，有機會在睽違10年後再次單季出賽100場，他認為，即便身體狀況大概只有70％，出賽比去年多仍很開心，有機會上場就全力以赴，珍惜大家一起打球的感覺，希望年輕人可以一起進步。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中