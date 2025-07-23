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MLB》兩大武器球共軌效應驚人 大谷「惡魔指叉」逐步解封

2025/07/23 06:57

大谷翔平。（法新社）大谷翔平。（法新社）

〔體育中心／ 綜合報導〕道奇日本二刀流巨星大谷翔平昨日再展強投豪打身手，投打俱佳助隊以5：2擊敗雙城終結3連敗。大聯盟投球分析專家「棒球忍者」佛里曼（Rob Friedman）點出「投手大谷」的一大變化。

「投手大谷」昨天先發登板面對雙城，先發3局投了46球，創下復出後最多用球數，最快球速高達99.1英哩（約159公里），被敲4安包含1轟，失掉1分，投出3三振、1保送，防禦率為1.50。「打者翔平」4打數敲出一發2分砲，吞下3次三振，賽後打擊率為0.275。

大谷翔平此役首局用一顆83.4英哩的橫掃滑球，三振掉了拉納克（Trevor Larnach），大聯盟投球分析專家「棒球忍者」佛里曼（Rob Friedman）直呼十分犀利，位移幅度十分驚人，一路竄到對手右腳後面。佛里曼更點出，大谷投出97英哩火球和83.4英哩的橫掃滑球的出手點都一樣，但進壘點都大相逕庭，產生驚人的共軌效應。

佛里曼表示，大谷翔平本季一共只投了9顆指叉球，昨天就包辦了4顆，也是首度投出讓打者揮空的指叉球，最快為92.1英哩。佛里曼坦言，很好奇大谷什麼時候會投出更多的指叉球，大家都在討論他的橫掃球，但從生涯整體數據來看，打者面對大谷的指叉球，打擊率只有0.098，長打率也僅有0.150。

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