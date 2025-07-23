世大運女排》力拚歐美長人台灣隊第6名作收 教練鄧衍敏給肯定

台灣女排在這次世大運拿下第6名。（大專體總提供）

林子翔／核稿編輯

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣女排在這次世大運5至6名排名賽，以1：3不敵波蘭，最後以第6名作收。不過，教練鄧衍敏給予球員們肯定，她坦言，台灣球員在身高上本來就不特別出色，但團結在一起還是能打出一番作為，希望大家能給自己肯定。

台灣女排在世大運最佳成績為2005年伊士麥世大運金牌，但上屆僅獲第9。這次小組賽台灣隊和澳洲、義大利及美國同組，擊敗澳洲、美國以分組第2晉級8強，可惜在8強賽不敵日本，無緣朝頒獎台前進。

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不過，台灣女排在5至8名排名賽依舊奮力拚戰，先是大逆轉擊敗中國，短暫休息後又在5至6名排名賽迎戰波蘭，鄧衍敏說：「對波蘭大家都很認真也很投入，第2局拿下來後，原本第3局有很好開始，但體能跟續航力有點跟不上來，前一場結束後休息時間不太夠，賽後要開會又要提早來熱身，但這也不是理由。」

即便最後無緣拿下更好名次，但鄧衍敏表示，大家已經做得很好，「很可惜沒辦法在5至8拿到最好名次，但要跟女排的大家說，大家盡全力打出很好比賽，第6名也要給自己肯定，我們的個子本來就很不優異，整體團結在一起還是可以打出一番作為，很開心在德國柏林受到大家的照顧跟球迷支持，還有感謝球員們不放棄，讓我們在柏林有很美好回憶。」

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