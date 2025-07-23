晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 排球

世大運女排》力拚歐美長人台灣隊第6名作收 教練鄧衍敏給肯定

2025/07/23 06:57

台灣女排在這次世大運拿下第6名。（大專體總提供）台灣女排在這次世大運拿下第6名。（大專體總提供）

林子翔／核稿編輯

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣女排在這次世大運5至6名排名賽，以1：3不敵波蘭，最後以第6名作收。不過，教練鄧衍敏給予球員們肯定，她坦言，台灣球員在身高上本來就不特別出色，但團結在一起還是能打出一番作為，希望大家能給自己肯定。

台灣女排在世大運最佳成績為2005年伊士麥世大運金牌，但上屆僅獲第9。這次小組賽台灣隊和澳洲、義大利及美國同組，擊敗澳洲、美國以分組第2晉級8強，可惜在8強賽不敵日本，無緣朝頒獎台前進。

不過，台灣女排在5至8名排名賽依舊奮力拚戰，先是大逆轉擊敗中國，短暫休息後又在5至6名排名賽迎戰波蘭，鄧衍敏說：「對波蘭大家都很認真也很投入，第2局拿下來後，原本第3局有很好開始，但體能跟續航力有點跟不上來，前一場結束後休息時間不太夠，賽後要開會又要提早來熱身，但這也不是理由。」

即便最後無緣拿下更好名次，但鄧衍敏表示，大家已經做得很好，「很可惜沒辦法在5至8拿到最好名次，但要跟女排的大家說，大家盡全力打出很好比賽，第6名也要給自己肯定，我們的個子本來就很不優異，整體團結在一起還是可以打出一番作為，很開心在德國柏林受到大家的照顧跟球迷支持，還有感謝球員們不放棄，讓我們在柏林有很美好回憶。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中