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世大運游泳》100蝶獲第5但滿意成績 王冠閎自嘲：不要最後就好

2025/07/23 07:00

王冠閎。（大專體總提供）王冠閎。（大專體總提供）

李冠霖／核稿編輯

〔記者粘藐云／綜合報導〕「台灣蝶王」王冠閎今凌晨在世大運游泳100公尺蝶式決賽繳出52秒18，獲得第5名，他表示，其實賽前就知道大家成績都差不多，原本希望不要最後一名就好，能游到52秒1的成績還是很滿意。

王冠閎在本屆世大運已在200蝶為台灣摘下一面銀牌，但這對於這次世大運目標奪金的他而言，仍感到有些不滿意，希望能在100蝶再創新猷。

王冠閎在100蝶預賽繳出52秒73，以總排第9晉準決賽，並於準決賽再把成績往前推進到52秒35，最後以0.01秒之差擊敗澳洲選手，總排名第8驚險晉級決賽。今天凌晨的決賽，王冠閎游出比前兩趟更佳的52秒18，以第5名作收。

對於自己的表現，王冠閎表示，其實自己目標還是希望可以破全國紀錄，「賽前知道大家成績都差不多，原本想說不要最後一名就好，但成績52秒1，還是很滿意。」

身為這次台灣游泳代表隊中，國際賽經驗最豐富的選手，王冠閎表示，很多隊友都是第一次比國際大賽，難免很緊張，「我能做的就是陪他們放鬆心情，這次很多都是在國外讀大學的旅外選手，接觸到很不一樣的經驗， 也是很好的交流。」

王冠閎最後一項則是男子400公尺混合式接力，他將與莊沐倫、范振維和劉景閎聯手出擊，他說：「剩最後一天的400混接力，這也是台灣隊最後一項，希望大家能拚盡全力進決賽。」

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