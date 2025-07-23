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世大運網球》李羽芸／林芳安保底銅牌 扳倒地主德國晉女雙4強

2025/07/23 07:00

李羽芸（左）與林芳安保底女雙銅牌。（大專體總提供）李羽芸（左）與林芳安保底女雙銅牌。（大專體總提供）

林子翔／核稿編輯

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2025年萊茵魯爾世界大學運動會網球賽事，李羽芸／林芳安展現頑強韌性，連兩盤後來居上，7：5、6：4力退德國地主第7種子迪特曼（Gina Dittmann）／赫爾曼（Sina Herrmann），第3種子台灣組合2連勝晉級女雙4強，保底銅牌也是我國網球隊本屆最後希望。

此次世大運網球採用室外紅土賽場，李羽芸／林芳安首輪免戰，次輪初登場擊退葡萄牙對手，8強遭遇迪特曼／赫爾曼，兩人在中央球場克服開賽2：5落後，調整回穩一口氣倒趕5局先馳得盤。次盤李羽芸／林芳安頂住現場觀眾一面倒為東道主對手加油的「客場壓力」，又從 2：4展開反撲，接連雙破橫掃4局，直落2出線，將與俄國人馬伊布拉吉莫娃（Alevtina Ibragimova）／吉特塞娃（Ksenia Zaytseva）爭奪冠軍戰門票。

網球原為台灣世大運獎牌庫，上屆成都我國代表團拿下10金、17銀、19銅，其中網球就包辦5金、1銀、1銅， 儘管本屆新世代歷經苦戰，僅李羽芸／林芳安倖存，兩人不但延續台灣網球隊自1995年福岡以來，連續15屆參戰皆獲獎牌的30年優良傳統，更期許再接再厲提升獎牌成色，攜手朝著金牌戰邁進。

李羽芸（右）與林芳安保底女雙銅牌。（大專體總提供）李羽芸（右）與林芳安保底女雙銅牌。（大專體總提供）

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