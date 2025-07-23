晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 其它

世大運田徑》18歲江靜緣無緣獎牌 還是締造台灣新歷史

2025/07/23 07:07

江靜緣（大專體總提供）江靜緣（大專體總提供）

李冠霖／核稿編輯

〔記者林岳甫／綜合報導〕18歲台灣女子鉛球全國紀錄保持人江靜緣，今凌晨在德國萊茵魯爾世大運女子鉛球決賽，以16公尺97拿下第6名，雖然無緣奪牌，仍締造台灣女子鉛球於世大運的最佳排名，她未來至少還能參加兩屆以上世大運，還是有望挑戰獎牌。

江靜緣是本屆最年輕的田徑國手，本季狀態維持不俗，今年5月初於靜岡田徑賽以17公尺83刷新女子鉛球全國紀錄，月底又在南韓亞錦賽以17公尺42摘下銅牌。

江靜緣在資格賽首次試擲以16公尺60，拿下決賽門票。賽前就評估江靜緣要奪牌一定要至少發揮生涯最佳，而她決賽第1次試擲16公尺17，第2次失敗，第3擲則拿到16公尺28，也挺進最後8強決賽。

江靜緣後面3次試擲以第5擲的16公尺97最佳，可惜最後1次機會失敗，最終就以第6作收，過去台灣女子鉛球無人能獲得如此高的排名，因此18歲的江靜緣仍寫下台灣新紀錄。

25歲瑞典選手約翰森（Axelina Elin Signe Johansson）以18公尺45摘金，23歲美國選手女將史密絲（Abria Deonna-Celene Smith）17公尺38披銀，25歲南非選手烏雅思（Colette Uys）以17公尺34奪銅。

江靜緣（大專體總提供））江靜緣（大專體總提供））
江靜緣（大專體總提供）江靜緣（大專體總提供）
江靜緣（大專體總提供）江靜緣（大專體總提供）
江靜緣（大專體總提供）江靜緣（大專體總提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中