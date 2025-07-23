世大運田徑》18歲江靜緣無緣獎牌 還是締造台灣新歷史

江靜緣（大專體總提供）

李冠霖／核稿編輯

〔記者林岳甫／綜合報導〕18歲台灣女子鉛球全國紀錄保持人江靜緣，今凌晨在德國萊茵魯爾世大運女子鉛球決賽，以16公尺97拿下第6名，雖然無緣奪牌，仍締造台灣女子鉛球於世大運的最佳排名，她未來至少還能參加兩屆以上世大運，還是有望挑戰獎牌。

江靜緣是本屆最年輕的田徑國手，本季狀態維持不俗，今年5月初於靜岡田徑賽以17公尺83刷新女子鉛球全國紀錄，月底又在南韓亞錦賽以17公尺42摘下銅牌。

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江靜緣在資格賽首次試擲以16公尺60，拿下決賽門票。賽前就評估江靜緣要奪牌一定要至少發揮生涯最佳，而她決賽第1次試擲16公尺17，第2次失敗，第3擲則拿到16公尺28，也挺進最後8強決賽。

江靜緣後面3次試擲以第5擲的16公尺97最佳，可惜最後1次機會失敗，最終就以第6作收，過去台灣女子鉛球無人能獲得如此高的排名，因此18歲的江靜緣仍寫下台灣新紀錄。

25歲瑞典選手約翰森（Axelina Elin Signe Johansson）以18公尺45摘金，23歲美國選手女將史密絲（Abria Deonna-Celene Smith）17公尺38披銀，25歲南非選手烏雅思（Colette Uys）以17公尺34奪銅。

江靜緣（大專體總提供））

江靜緣（大專體總提供）

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