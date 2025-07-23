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MLB》願為台灣打經典賽的「費仔」 被DFA後交易轉戰新東家！

2025/07/23 07:25

費爾柴德。（資料照）費爾柴德。（資料照）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕勇士前天將台美混血外野手「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）給DFA（指定讓渡），今天光芒發動交易，拿現金跟勇士換得費爾柴德加盟，為了將費爾柴德放進40人名單，光芒將明星內野手洛爾（Brandon Lowe）放進10天傷病名單，並把後援投手羅德里奎茲（Manuel Rodriguez）從15天傷病名單轉往60天傷病名單。

費爾柴德今年在勇士出賽28場，0轟，打擊率2成16，上壘率2成73，攻擊指數僅0.606，生涯在大聯盟一共670場出賽，打擊三圍是.223/.305/.384。

前二輪新秀費爾柴德生涯一共在響尾蛇、紅人、巨人、水手與勇士等隊效力，由於具有不俗的速度以及防守能力，且能夠鎮守所有外野防區，因此常常擔任球隊的4號外野手。身為右打的費爾柴德對左投有略高於平均的攻擊表現，但對右投的表現就很糟糕，由於費爾柴德已經沒有下放權，因此接下來光芒若沒有要持續讓他待在大聯盟，就得再次將他給DFA。

費爾柴德是今年中職會長蔡其昌遠征美國之旅，唯一未能會面的3大台美混血球星之一，蔡其昌表示，本來和費爾柴德約好在西雅圖見面，但前一天費爾柴德家裡臨時有事，必須取消這次的會面，對會長感到十分抱歉，「不過費仔對於台灣隊邀請打經典賽表達高度意願，我們會持續跟費仔的聯絡人保持密切聯繫。」

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