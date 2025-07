MLB》道奇21億守護神進傷兵名單 讓前明星終結者遞補空缺

道奇終結者史考特受傷。(資料照,法新社)

李冠霖/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕道奇終結者史考特(Tanner Scott)昨天緊急傷退,根據《ESPN》記者岡薩雷茲(Alden Gonzalez)報導,史考特目前仍在等待核磁共振(MRI)的結果,道奇將拉上前明星終結者A.狄亞茲(Alexis Díaz)填補史考特的空缺。

史考特昨天登板面對雙城,9局上出現身體不適狀況退場,道奇總教練羅伯斯(Dave Roberts)提到史考特的手臂有「刺痛感」,將安排核磁共振檢查。

史考特今年以4年7200萬美元(約新台幣21.3億)加盟道奇,本季出賽47場,拿到1勝2敗、防禦率4.14,有19次救援成功,共投45.2局賞50次三振。

岡薩雷茲今在社群媒體X上發文說,羅伯斯提到,史考特今天的感覺比昨天好多了,道奇仍在等待MRI的檢查結果,預計將會放他進傷病名單。A.狄亞茲將遞補他的空缺。

道奇官方今宣布,史考特因左手肘發炎進傷兵名單,並拉上A.狄亞茲。

曾在2023年入選明星賽的A.狄亞茲,今年季中從紅人轉戰道奇,本季為紅人出賽6場,共投6局失8分,防禦率為12。

A.狄亞茲今年在道奇3A出賽8場,吞1敗、防禦率6.75,共投6.2局失5分,賞6次三振,丟7次保送、3次觸身球,每局被上壘率為1.50。

