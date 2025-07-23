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MLB》道奇21億守護神進傷兵名單 讓前明星終結者遞補空缺

2025/07/23 07:48

道奇終結者史考特受傷。（資料照，法新社）道奇終結者史考特受傷。（資料照，法新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇終結者史考特（Tanner Scott）昨天緊急傷退，根據《ESPN》記者岡薩雷茲（Alden Gonzalez）報導，史考特目前仍在等待核磁共振（MRI）的結果，道奇將拉上前明星終結者A.狄亞茲（Alexis Díaz）填補史考特的空缺。

史考特昨天登板面對雙城，9局上出現身體不適狀況退場，道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）提到史考特的手臂有「刺痛感」，將安排核磁共振檢查。

史考特今年以4年7200萬美元（約新台幣21.3億）加盟道奇，本季出賽47場，拿到1勝2敗、防禦率4.14，有19次救援成功，共投45.2局賞50次三振。

岡薩雷茲今在社群媒體X上發文說，羅伯斯提到，史考特今天的感覺比昨天好多了，道奇仍在等待MRI的檢查結果，預計將會放他進傷病名單。A.狄亞茲將遞補他的空缺。

道奇官方今宣布，史考特因左手肘發炎進傷兵名單，並拉上A.狄亞茲。

曾在2023年入選明星賽的A.狄亞茲，今年季中從紅人轉戰道奇，本季為紅人出賽6場，共投6局失8分，防禦率為12。

A.狄亞茲今年在道奇3A出賽8場，吞1敗、防禦率6.75，共投6.2局失5分，賞6次三振，丟7次保送、3次觸身球，每局被上壘率為1.50。

A.狄亞茲。（資料照，法新社）A.狄亞茲。（資料照，法新社）

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