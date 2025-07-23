MLB》不只看上國聯全壘打王！ 小熊還想買皇家明星先發

皇家先發投手魯戈。（資料照）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕小熊昨日被皇家以12：4打爆，陣中布朗（Ben Brown）暌違近1個月重返大聯盟登板卻狂失7分（6責失），如此表現讓球隊得在季中交易除了三壘外，再去找尋先發人手的補強。

先前小熊被傳出有意網羅目前國聯全壘打王蘇亞雷斯（Eugenio Suárez），今天資深記者摩洛西（Jon Paul Morosi）透露，小熊近期也在尋找先發人手補強，並看上皇家隊的明星強投魯戈（Seth Lugo）。本季結束後，魯戈有1500萬美元的球員選擇權，他可以選擇跳出成為自由球員，因此讓他成為今年交易大限前的熱門交易標的。

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小熊先發投手泰昂（Jameson Taillon）在7月初因為右小腿拉傷進入傷病名單，昨天的比賽是他們在泰昂受傷後第三度使用非正規先發，但是小熊在這三場比賽全部輸球且狂失31分。

現在小熊隊先發只能仰賴菜鳥霍頓（Cade Horton）、老將瑞伊（Colin Rea），以及生涯首度入選明星賽，但是繼2019年後再次投破100局，明星賽後有高機率表現下滑的34歲左投波伊德（Matthew Boyd）。

皇家今天賽前戰績為49勝52敗，根據《ESPN》記者歐尼（Buster Olney）表示，願意讓皇家交易的前提是能夠提升他們未來的進攻能力，而小熊農場前4位新秀都是野手，或許雙方會是不錯的交易夥伴。

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