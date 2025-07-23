MLB》史上最貴高中生！ 名將哈勒戴二兒子獲2.64億簽約金

E.哈勒戴在首輪第4順位中選，獲得洛磯900萬美元簽約金，破高中生紀錄。（資料照）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕名將哈勒戴（Matt Holliday）二兒子E.哈勒戴（Ethan Holliday）在上周的選秀會上被洛磯以首輪第4順位挑走，今天跟球隊簽下破高中生紀錄的900萬美元（約新台幣2.64億）簽約金，加盟父親曾效力過的球隊。

E.哈勒戴的哥哥是2022年選秀狀元J.哈勒戴（Jackson Holliday），原本E.哈勒戴選前被預測有望再次成為家族第二位狀元，但最終擁有狀元籤的國民選擇年輕游擊手威利茲（Eli Willits），E.哈勒戴一路落到第4順位才被洛磯挑走。

請繼續往下閱讀...

而洛磯恰巧是E.哈勒戴的父親哈勒戴效力6年的球隊，哈勒戴在洛磯6年3度入選明星賽，2007年在MVP票選排名第2名，生涯在洛磯累積130轟，僅次於在紅雀8年的156轟。

洛磯在今天以900萬美元，破高中生紀錄的史上最高簽約金網羅E.哈勒戴，比國民給狀元郎威利茲的820萬美元還高，同時比建議額度877萬900美元高。900萬美元是史上第4高簽約金，僅次於去年紅人榜眼伯恩斯（Chase Burns）與去年洛磯探花康登（Charlie Condon）的925萬，以及2023年狀元郎史基斯（Paul Skenes）的920萬。

年僅18歲的E.哈勒戴是《MLB》選秀前排名第一的大物，球探報告給他打擊50、力量65、跑速50、臂力55、守備50、整體60的超高評價。球探認為E.哈勒戴比他哥哥J.哈勒戴還要出色，同時也更像他的父親，在選前J.哈勒戴只被認為是第二輪的天賦，但E.哈勒戴則是狀元熱門。

E.哈勒戴有著6呎4吋的身高，左打的他有著相當簡潔的揮棒機制，能夠用很輕鬆的方式釋放出驚人的力量，不過在去年測試會上他面對左投出現一些揮空的疑慮，但球探認為未來他依舊有望成為大聯盟年產35轟，還可以選到大量保送的選手。

守備方面，球探認為以E.哈勒戴的體型來說，他的移動算是順暢且擁有平均的速度，不過在未來在身體更加成熟後速度可能變慢，E.哈勒戴的守備動作以及臂力很好，不過防守範圍沒有大到足以長期待在游擊防區，球探預期E.哈勒戴最終可能成為一位具有長打火力且防守不俗的三壘手。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法