NBA》理解保羅叫「CP3」的意義！ 畢爾主動捨棄穿13年背號

保羅重返快艇，預計仍會穿著3號背號。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕12屆明星後衛保羅（Chris Paul）在前天以1年360萬美元重返快艇，預計將披上熟悉的3號戰袍，而在本季先加盟快艇，過去都用3號背號的3屆明星後衛畢爾（Bradley Beal）則主動把3號背號讓給保羅。

快艇籃球營運總裁法蘭克（Lawrence Frank）表示，生涯在巫師與太陽共打13個賽季只穿過3號的畢爾，主動向球隊提出要把背號給保羅，後續他才會決定自己的背號，法蘭克說道：「畢爾整個生涯都穿3號。入選3次明星賽。我認為他穿著3號拿了超過17000分。但他知道這個背號對保羅的意義，以及為何他被叫做『CP3』。」

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法蘭克表示，保羅回歸快艇隊球隊來說意義非凡，畢爾也是自願將背號給保羅：「當畢爾聽到保羅有可能加盟時，他就說：『我想要把我的背號給他。』而我甚至不認為保羅當時知道這件事。畢爾做出這樣的舉動真的很棒。」

畢爾主動放棄3號背號給保囉。（資料照）

現年40歲的保羅曾在2011到2017年效力快艇，他現在仍是快艇隊史紀錄的場均助攻與抄截王，但此次回歸對保羅來說角色將有所改變。上季保羅在馬刺先發82場全勤，平均28分鐘可以拿下8.8分、3.6籃板、7.4助攻，表現依舊高效。

法蘭克也透露，簽下保羅的決定有曾詢問過目前兩位主將哈登（James Harden）與雷納德（Kawhi Leonard），其中哈登曾與保羅在火箭聯手過2個賽季。同時保羅與哈登兩人也有過交談。哈登與雷納德都認為，保羅是最適合球隊該位置的最佳人選。

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