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MLB》洋基「米飯哥」萊斯關鍵超前轟 條紋軍斬斷藍鳥主場11連勝

2025/07/23 10:14

洋基「爵士哥」奇澤姆。（美聯社）洋基「爵士哥」奇澤姆。（美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基今天作客藍鳥之戰，洋基「米飯哥」萊斯（Ben Rice）第9局擊出超前陽春砲，幫助條紋軍以5比4擊敗藍鳥，洋基中斷藍鳥隊在主場羅傑斯中心（Rogers Centre）的11連勝紀錄。洋基目前以56勝45敗排美聯東區第二，距離美聯龍頭藍鳥有3場勝差。

洋基「爵士哥」奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）首局敲三分砲，重擊40歲三屆塞揚名投薛哲（Max Scherzer）。藍鳥1局下靠巴傑爾（Addison Barger）適時安追回1分。洋基強打貝林傑（Cody Bellinger）敲陽春砲添加分數，巴傑爾5局下敲適時安再為藍鳥追分。

不過，洋基金手套游擊手沃爾普（Anthony Volpe）6局下發生傳球失誤，這是他本季第13次守備失誤並列全大聯盟最多。1出局後，藍鳥D. 施奈德（Davis Schneider）適時二壘安打，以及「春天哥」史普林格（George Springer）關鍵平安，藍鳥單局拿2分，追成4比4平手。

洋基貝林傑。（路透）洋基貝林傑。（路透）

萊斯在第9局面對藍鳥終結者霍夫曼（Jeff Hoffman），轟出右外野陽春砲，這是他本季第15轟。洋基守護神威廉斯（Devin Williams）9局下登板，雖然被藍鳥強打小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）敲安，威廉斯連續解決3人，驚險守住戰果，收下本季第15次救援成功。。

薛哲主投5局失4分無關勝敗，賽後防禦率為5.14。霍夫曼1局失1分，吞本季第3敗；藍鳥全場有11安，比洋基團隊6安還多，但藍鳥全場得點圈13支3、留下多達11個殘壘。

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