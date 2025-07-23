美國奧委會新政策 禁止跨性別女性參加女子項目

美國奧委會最近禁止跨性別女性參加女子體育比賽。（美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國奧委會（USOPC）最近禁止跨性別女性參加女子體育比賽，並告知負責監督游泳、田徑和其他體育項目的聯合會，該委員會「有義務遵守」美國總統川普發布的行政命令。

根據《美聯社》報導，這項新政策於21日在美國奧委會網站上悄悄宣布，並在致國家體育管理機構的一封信中確認此一消息。

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美國奧委會這項變更，被間接列為「美國奧委會運動員安全政策」中的一個細節，並提及川普2月簽署的行政命令「禁止男性參與女子運動」。該命令除其他內容外，還威脅要撤銷所有用於資助允許跨性別運動員參加女子體育的組織的資金。

美國奧委會告知各國家管理機構，自川普簽署該命令後，奧委會已與聯邦官員進了一系列相互尊重且富有建設性的對話。奧委會強調，自身作為聯邦特許的組織，有義務遵守聯邦政府期望。

美國奧委會表示，修訂後的政策確保女性運動員公平安全的比賽環境重要性。所有國家管理機構都必需更新其適用政策，以符合相關規定。

美國奧委會監管大約50個國家管理機構，其中大多數機構在其體育項目的各個層面都發揮作用。

針對美國奧委會新政策，美國婦女法律中心發表聲明譴責。該組織主席兼首席執行官格雷夫斯（Fatima Goss Graves）批評，奧委會屈從於政治要求，犧牲運動員的需求和安全。

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