晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》費城人無緣明星賽左投對紅襪12K完投勝！史瓦伯33轟緊追大谷

2025/07/23 10:04

桑契斯對紅襪繳出9局12K僅失1分完投勝。（法新社）桑契斯對紅襪繳出9局12K僅失1分完投勝。（法新社）

〔體育中心/綜合報導〕費城人今天在左投桑契斯（Cristopher Sánchez）9局12K僅失1分的好投，以及明星賽MVP史瓦伯（Kyle Schwarber）敲出賽季第33轟助陣，終場費城人以4：1擊敗紅襪，系列賽收下2連勝。

費城人首局先靠卡斯泰拉諾斯（Nick Castellanos）的適時安打先馳得點，接著再靠紅襪先發投手費茲（Richard Fitts）的投手犯規收下第2分。次局凱普勒（Max Kepler）敲出本季第11轟，同局史瓦伯再補上賽季第33轟，球隊以4：0領先。

費城人無緣明星賽的先發左投桑契斯今天展現明星身手，一開始讓紅襪打者9上9下，直到4上才被瑞福斯奈德（Rob Refsnyder）陽春砲破功，但桑契斯掉分後持續壓制紅襪打者，用106球完投9局，只被打4支安打，送出12次三振沒有保送，收下賽季第9勝（另2敗），賽後防禦率2.40。

在明星賽新制敲出3轟幫助國聯奪勝並拿下明星賽MVP的史瓦伯，今天敲出明星賽後第3轟，目前以33勝緊追大谷翔平的35轟與蘇亞雷斯（EugenioSuárez）的36轟，持續朝生涯第二座全壘打王發起挑戰。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中