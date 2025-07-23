MLB》費城人無緣明星賽左投對紅襪12K完投勝！史瓦伯33轟緊追大谷

桑契斯對紅襪繳出9局12K僅失1分完投勝。（法新社）

〔體育中心/綜合報導〕費城人今天在左投桑契斯（Cristopher Sánchez）9局12K僅失1分的好投，以及明星賽MVP史瓦伯（Kyle Schwarber）敲出賽季第33轟助陣，終場費城人以4：1擊敗紅襪，系列賽收下2連勝。

費城人首局先靠卡斯泰拉諾斯（Nick Castellanos）的適時安打先馳得點，接著再靠紅襪先發投手費茲（Richard Fitts）的投手犯規收下第2分。次局凱普勒（Max Kepler）敲出本季第11轟，同局史瓦伯再補上賽季第33轟，球隊以4：0領先。

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Kyle Schwarber's 33rd home run of the season! pic.twitter.com/8fzclPLtNq — MLB （@MLB） July 22, 2025

費城人無緣明星賽的先發左投桑契斯今天展現明星身手，一開始讓紅襪打者9上9下，直到4上才被瑞福斯奈德（Rob Refsnyder）陽春砲破功，但桑契斯掉分後持續壓制紅襪打者，用106球完投9局，只被打4支安打，送出12次三振沒有保送，收下賽季第9勝（另2敗），賽後防禦率2.40。

在明星賽新制敲出3轟幫助國聯奪勝並拿下明星賽MVP的史瓦伯，今天敲出明星賽後第3轟，目前以33勝緊追大谷翔平的35轟與蘇亞雷斯（EugenioSuárez）的36轟，持續朝生涯第二座全壘打王發起挑戰。

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