晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》連30打數0安創生涯最慘 大都會球星林多陷入本季最大低潮

2025/07/23 10:52

林多。（美聯社）林多。（美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大都會球星林多（Francisco Lindor）近期陷入大低潮，過去30打數0安創生涯最差紀錄，不過大都會今天仍在主場以3比2逆轉天使，收下3連勝，大都會以58勝44敗居國家聯盟東區第二。

林多此戰擔任第二棒游擊手，全場4打數0安、吞2次三振，近期連續30支0創生涯最糟，打破自己在2016年印地安人時期（守護者前身）連26支0紀錄。林多從美國時間7月13日起連6場比賽沒有敲安。

本季入選明星賽的林多，今年出賽100場，交出19轟、55分打點，打擊率2成45，整體攻擊指數（OPS）為0.744。

大都會強打捕手阿瓦瑞茲。（美聯社）大都會強打捕手阿瓦瑞茲。（美聯社）

天使第2局靠索勒（Jorge Soler）陽春砲先馳得點，第5局沙努爾（Nolan Schanuel）二壘安打追加1分。大都會強打捕手阿瓦瑞茲（Francisco Alvarez）5局下敲出追平兩分彈，這是他本季第5轟。接著尼莫（Brandon Nimmo）擊出適時安，大都會單局攻進3分逆轉戰局。

大都會先發投手蒙塔斯（Frankie Montas）主投5.2局被敲8安包含1轟，失掉2分，賞6次三振、丟2次保送，收本季第3勝。大都會牛棚大將史坦內克（Ryne Stanek）今代班終結者，後援1局無失分，收今年第3次救援成功。

天使隊全場11安，沙努爾單場4安1打點。不過，天使隊全場得點圈7支2、留下10顆殘壘。天使35歲老將韓德瑞克斯（Kyle Hendricks）僅投4.2局失3分，吞本季第7敗。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中