MLB》連30打數0安創生涯最慘 大都會球星林多陷入本季最大低潮

林多。（美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大都會球星林多（Francisco Lindor）近期陷入大低潮，過去30打數0安創生涯最差紀錄，不過大都會今天仍在主場以3比2逆轉天使，收下3連勝，大都會以58勝44敗居國家聯盟東區第二。

林多此戰擔任第二棒游擊手，全場4打數0安、吞2次三振，近期連續30支0創生涯最糟，打破自己在2016年印地安人時期（守護者前身）連26支0紀錄。林多從美國時間7月13日起連6場比賽沒有敲安。

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本季入選明星賽的林多，今年出賽100場，交出19轟、55分打點，打擊率2成45，整體攻擊指數（OPS）為0.744。

大都會強打捕手阿瓦瑞茲。（美聯社）

天使第2局靠索勒（Jorge Soler）陽春砲先馳得點，第5局沙努爾（Nolan Schanuel）二壘安打追加1分。大都會強打捕手阿瓦瑞茲（Francisco Alvarez）5局下敲出追平兩分彈，這是他本季第5轟。接著尼莫（Brandon Nimmo）擊出適時安，大都會單局攻進3分逆轉戰局。

大都會先發投手蒙塔斯（Frankie Montas）主投5.2局被敲8安包含1轟，失掉2分，賞6次三振、丟2次保送，收本季第3勝。大都會牛棚大將史坦內克（Ryne Stanek）今代班終結者，後援1局無失分，收今年第3次救援成功。

天使隊全場11安，沙努爾單場4安1打點。不過，天使隊全場得點圈7支2、留下10顆殘壘。天使35歲老將韓德瑞克斯（Kyle Hendricks）僅投4.2局失3分，吞本季第7敗。

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