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MLB》鄧愷威有望重返大聯盟？ 巨人先發輪值空缺未定案

2025/07/23 11:15

鄧愷威近期在3A先發表現相當精采。（資料照）鄧愷威近期在3A先發表現相當精采。（資料照）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕巨人23歲右投伯德松（Hayden Birdsong）在昨天對勇士0局失5分大爆炸後今天被下放3A，不過巨人目前仍未決定伯德松空出的輪值空缺，台灣好手鄧愷威今天也被大聯盟記者點名。

巨人今天下放伯德松的同時也把牛棚投手貝克（Tristan Beck）給下放，並從3A叫上塞莫爾（Carson Seymour）與傑利（Sean Hjelle）解救近期負擔過重的牛棚。根據隨隊記者Maria Guardado表示，巨人總教練梅爾文（Bob Melvin）透露球團尚未決定伯德松的輪值空缺將由誰來頂替。

目前巨人輪值前兩號有明星右投韋伯（Logan Webb）與左投雷伊（Robbie Ray）坐鎮，魯普（Landen Roupp）近期用好表現卡位三號先發，但他的局數已經比去年新人年多2倍（50.1→101.1），或許有需要在下半季休息一下，而老將韋蘭德（Justin Verlander）在今年前16場先發一勝難求。

Guardado指出，由於巨人在德弗斯（Rafael Devers）交易案送走哈里森（Kyle Harrion）以及希克斯（Jordan Hicks）兩名投手，讓巨人現在可能要在季中交易大限前尋找新的先發投手，而下個禮拜巨人的表現，可能會影響總裁波西（Buster Posey）的交易決定。

Guardado認為，伯德松的下放給巨人有機會在球團內部找尋其他選項，若巨人打算使用牛棚車輪戰，那畢文斯（Spencer Bivens）有機會負擔較多的局數。球團同時也可以找傳統的先發人選，像是農場排名第二的左投惠森杭特（Carson Whisenhunt）或者右投鄧愷威，不過問題是2人都不在40人名單當中。

台灣好手鄧愷威在近期轉戰先發表現精彩，近3場先發登板拿下2勝1敗，防禦率0.57，15.2局狂飆27K，只有4次四壞保送，被打擊率1成30，每局被上壘率0.70。而今天原本鄧愷威要在3A先發，但球隊臨時改成左投希梅涅茲（Antonio Jimenez）。

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