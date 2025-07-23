MLB》45歲登上大聯盟！希爾5局好投吞敗 仍寫21世紀第6人紀錄

希爾。（路透）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕去年代表美國隊打過世界棒球12強賽的45歲老將希爾（Rich Hill），本季在5月中旬以小聯盟約加盟皇家，今天升上大聯盟登板先發，迎接生涯第21個賽季。希爾此戰主投5局失3分1分自責，皇家隊最後在客場以0比3遭小熊完封。

根據大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，希爾成為大聯盟史上第18位在45歲以上擔任先發投手的球員，也是21世紀以來第6人，前5位分別是莫耶（Jamie Moyer）、克萊門斯（Roger Clemens）、強森（Randy Johnson）、魏克菲爾德（Tim Wakefield）、柯隆（Bartolo Colon）。

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今天是希爾自2023年9月4日（美國時間）之後，再度站上大聯盟投手丘，他以45歲又133天之姿，成為皇家隊史最年長的先發投手，也是自莫耶在2012年5月27日以49歲又191天出賽以來，最年長的大聯盟投手。

希爾。（美聯社）

希爾首局先後被敲安、丟保送，讓對手攻佔一、二壘，他連續解決2人化解失分危機。第2局皇家捕手培瑞茲（Salvador Perez）出現守備失誤，希爾被小熊大物麥特‧蕭（Matt Shaw）適時安，接著40歲明星老將透納（Justin Turner）和麥特‧蕭發動雙盜壘，讓小熊再靠滾地球護送1分，希爾單局失掉2分。

希爾第3局、第4局都沒有失分，第5局2出局後先被敲一壘安打，接著小熊「PCA」阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）敲帶有1分打點的二壘安打，讓希爾再掉1分。

總計希爾先發5局用90球，其中有55顆好球，被敲6安失掉3分僅1分自責，賞1次三振、丟2次保送，吞本季首敗，最快丟到91.1英里（約146.6公里）。此外，希爾全場被小熊團隊跑出4次盜壘。

小熊左投波伊德（Matthew Boyd）主投7局賞6次三振，沒有失分，摘今年第11勝，賽後防禦率降至2.20。

Rich Hill has still got it!



He gets Kyle Tucker looking for his first strikeout with the @Royals. pic.twitter.com/SNywfBB23O — MLB （@MLB） July 23, 2025

希爾。（美聯社）

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