MLB》45歲登上大聯盟！希爾5局好投吞敗 仍寫21世紀第6人紀錄

〔體育中心/綜合報導〕去年代表美國隊打過世界棒球12強賽的45歲老將希爾(Rich Hill),本季在5月中旬以小聯盟約加盟皇家,今天升上大聯盟登板先發,迎接生涯第21個賽季。希爾此戰主投5局失3分1分自責,皇家隊最後在客場以0比3遭小熊完封。

根據大聯盟數據專家藍斯(Sarah Langs)指出,希爾成為大聯盟史上第18位在45歲以上擔任先發投手的球員,也是21世紀以來第6人,前5位分別是莫耶(Jamie Moyer)、克萊門斯(Roger Clemens)、強森(Randy Johnson)、魏克菲爾德(Tim Wakefield)、柯隆(Bartolo Colon)。

今天是希爾自2023年9月4日(美國時間)之後,再度站上大聯盟投手丘,他以45歲又133天之姿,成為皇家隊史最年長的先發投手,也是自莫耶在2012年5月27日以49歲又191天出賽以來,最年長的大聯盟投手。

希爾首局先後被敲安、丟保送,讓對手攻佔一、二壘,他連續解決2人化解失分危機。第2局皇家捕手培瑞茲(Salvador Perez)出現守備失誤,希爾被小熊大物麥特‧蕭(Matt Shaw)適時安,接著40歲明星老將透納(Justin Turner)和麥特‧蕭發動雙盜壘,讓小熊再靠滾地球護送1分,希爾單局失掉2分。

希爾第3局、第4局都沒有失分,第5局2出局後先被敲一壘安打,接著小熊「PCA」阿姆斯壯(Pete Crow-Armstrong)敲帶有1分打點的二壘安打,讓希爾再掉1分。

總計希爾先發5局用90球,其中有55顆好球,被敲6安失掉3分僅1分自責,賞1次三振、丟2次保送,吞本季首敗,最快丟到91.1英里(約146.6公里)。此外,希爾全場被小熊團隊跑出4次盜壘。

小熊左投波伊德(Matthew Boyd)主投7局賞6次三振,沒有失分,摘今年第11勝,賽後防禦率降至2.20。

