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MLB》水手全壘打王39轟炸裂！ 攜手王牌6.1局10K斬釀酒人11連勝

2025/07/23 12:40

羅里賽季第39轟幫助水手1：0戰勝釀酒人。（法新社）羅里賽季第39轟幫助水手1：0戰勝釀酒人。（法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕水手王牌先吉爾伯特（Logan Gilbert），今天對決釀酒人火球怪物米蕭羅斯基（Jacob Misiorowski），繳出6.1局10K無失分好投，而米蕭羅斯基雖頻飆火球但僅投3.2局飆7K無失分就退場，水手終場靠著全壘打王羅里（Cal Raleigh）敲出領先全大聯盟第39轟打下唯一一分，以1：0斬斷釀酒人11連勝。

兩隊今天上演投手戰，吉爾伯特首局就賞釀酒人連3K，下局米蕭羅斯基也回敬2K投出3上3下，2下米蕭羅斯基雖被首棒阿羅薩雷納（Randy Arozarena）敲出二壘安打，但回穩連飆3K化解。4局J.羅德里奎茲（Julio Rodríguez）率先敲安，羅里、阿羅薩雷納被三振後，波蘭柯（Jorge Polanco）選到四壞保送上壘，此時釀酒人直接將用球數只有64球的米蕭羅斯基換下場，接替的霍爾（DL Hall）力保不失。

水手吉爾伯特今天表現更優於米蕭羅斯基，6.1局只被打2支安打，狂飆10K沒有保送，全壘打王羅里則在6局下面對釀酒人第三任投手米爾斯（Nick Mears）敲出本季第39轟，幫助球隊以1：0擊敗釀酒人奪勝。

羅里在本季第99場出賽就敲出39轟，追平1961年的曼托（Mickey Mantle），成為左右開弓打者前101場最多轟的選手；米蕭羅斯基本場火球連發，生涯前6戰先發就飆出39顆101英哩以上的速球，目前已經是自2008年以來先發投手史上第四高，第一高是紅人火球男格林（Hunter Greene）的141顆。

吉爾伯特6.1局10K無失分。（路透）吉爾伯特6.1局10K無失分。（路透）

米蕭羅斯基3.2局飆7K退場。（法新社）米蕭羅斯基3.2局飆7K退場。（法新社）

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