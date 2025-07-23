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苗縣3消防員勇奪世警消運6金1銀受表揚 議會上演「金牌大戰」

2025/07/23 12:14

苗栗縣政府消防局隊員許顥瀚、陳震廷、黃雅慧參加「2025年第21屆世界警察消防運動會」獲6金1銀殊榮，兼任苗栗縣體育會理事長的縣議長李文斌今（23）日接見表揚。（記者彭健禮攝）苗栗縣政府消防局隊員許顥瀚、陳震廷、黃雅慧參加「2025年第21屆世界警察消防運動會」獲6金1銀殊榮，兼任苗栗縣體育會理事長的縣議長李文斌今（23）日接見表揚。（記者彭健禮攝）

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣政府消防局隊員許顥瀚、陳震廷、黃雅慧參加「2025年第21屆世界警察消防運動會」獲6金1銀殊榮，兼任苗栗縣體育會理事長的縣議長李文斌今（23）日接見表揚。因李文斌熱愛桌球，已蟬聯四屆全國議長盃桌球錦標賽金牌，今也與拿下世界警察消防運動會金牌的黃雅慧切磋，上演「金牌大戰」。

許顥瀚、陳震廷、黃雅慧3人於6月27日至7月6日期間前往美國伯明罕參加「2025年第21屆世界警察消防運動會」。許顥瀚獲得男子柔術金牌、男子無道袍柔術金牌；陳震廷則獲男子66kg量級健力金牌、男子66kg量級握推金牌，其中健力破大會紀錄；黃雅慧則獲女子桌球單人金牌、雙人金牌及男女混雙銀牌。

李文斌於今天上午接見表揚3人並頒發獎金，縣議員鄭碧玉及消防局長匡夢麟等消防局科室主管、大隊長也出席觀禮。李文斌讚許3人的表現，並期勉3人再接再勵，讓苗栗在國際發光發亮。

因李文斌也熱愛桌球並已蟬聯四屆全國議長盃桌球錦標賽金牌，於表揚結束後，也與黃雅慧切磋球技，於議會地下一樓桌球室上演「金牌大戰」，賽制採五戰三勝，李文斌被直落三敗陣，但其中一局也打到10：10 DEUCE（平手）。賽後，李文斌表示，面對世界金牌，雖敗猶榮；黃雅慧則笑說，比打金牌賽還緊張。

李文斌熱愛桌球，已蟬聯四屆全國議長盃桌球錦標賽金牌，也與拿下世界警察消防運動會金牌的黃雅慧切磋球技，上演「金牌大戰」。（記者彭健禮攝）李文斌熱愛桌球，已蟬聯四屆全國議長盃桌球錦標賽金牌，也與拿下世界警察消防運動會金牌的黃雅慧切磋球技，上演「金牌大戰」。（記者彭健禮攝）

賽後，李文斌表示，面對世界金牌，雖敗猶榮；黃雅慧則笑說，比打金牌賽還緊張。（記者彭健禮攝）賽後，李文斌表示，面對世界金牌，雖敗猶榮；黃雅慧則笑說，比打金牌賽還緊張。（記者彭健禮攝）

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