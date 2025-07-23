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MLB》喜歡在場上守備而非扛DH！德弗斯首度守一壘0失誤敲雙安

2025/07/23 12:57

巨人強打德弗斯。（美聯社）巨人強打德弗斯。（美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕巨人強打德弗斯（Rafael Devers）今天生涯首度扛一壘守備，單場交出雙安、貢獻1分打點，幫助巨人在客場以9比0完封勇士，巨人也中止6連敗，目前以53勝49敗居國家聯盟西區第三。

德弗斯在2023年1月以10年3.135億美元大約續留紅襪，但才過2年雙方關係惡化，紅襪今年季前網羅金手套三壘手柏格曼（Alex Bregman），要求德弗斯改擔任指定打擊，接著又希望德弗斯能鎮守一壘防區，引發德弗斯不滿、雙方也鬧翻。巨人在6月中旬以4換1的驚天交易案找來德弗斯。

今天是德弗斯在大聯盟生涯首度擔任一壘手，守備上沒有出現失誤，德弗斯第7局敲安貢獻1分打點，該局佛羅雷斯（Wilmer Flores）轟出三分砲，單局進帳4分。巨人全場敲10安就打進9分，佛羅雷斯一人就有4分打點，幫助巨人中止6連敗。

巨人強打德弗斯。（路透）巨人強打德弗斯。（路透）

德弗斯賽後受訪透過翻譯表示，自己寧願在場上守備，也不願擔任指定打擊，「這讓我保持活動，也不會讓我的頭腦專注在下一個打席上。我是那種喜歡保持活動、喜歡待在球場上的選手，我寧願在球場上，也不想一直待在打擊練習區，只想著下一個打席。」

巨人右投魯普（Landen Roupp）主投5局無失分，摘本季第6勝。勇士投手丹尼爾（Davis Daniel）5局失5分，吞本季首敗。

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