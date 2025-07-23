世大運桌球》岡野俊介/出澤杏佳逆轉中國勇奪混雙金牌 中國隊連丟4金

日本組合岡野俊介/出澤杏佳。（取自Ｘ）



林子翔／核稿編輯

〔記者許明禮／綜合報導〕日本組合岡野俊介/出澤杏佳今天在2025年萊茵魯爾世大運桌球混雙決賽，克服局數1:3落後，決勝局在9:10絕境下更連續化解2個賽末點，最終以4:3逆轉擊敗中國組合曾蓓勳/韓菲兒勇奪金牌，也讓中國隊在本屆世大運桌球賽迄今仍1金未得，僅剩男、女單打及女雙有機會奪金。

兩面顆粒打法的出澤杏佳在帶領日本隊扳倒中國摘下女子團體賽冠軍後，和岡野俊介的混雙組合也一路過關斬將，高承睿/簡彤娟也在32強賽以1:3遭這對日本組合毒手。岡野俊介/出澤杏佳一路挺進，4強再以4:3力退中國組合陳俊崧/王曉彤；曾蓓勳/韓菲兒8強賽在局數1:2落後下，以4:3逆轉台灣組合馮翊新/蔡昀恩後，4強再以4:2擊退香港的陳顥樺/黃凱彤闖進決賽。

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岡野俊介/出澤杏佳金牌戰打完前4局後，以12:10、10:12、7:11、8:11落後，但他們展現韌性並加強前三板搶攻，加上出澤顆粒打法奏效，以11:2、14:12連追2局扳平戰局。曾蓓勳/韓菲兒決勝局在10:9聽牌下，連續錯過2個賽末點，被追成11平。關鍵時刻，岡野俊介藝高人膽大，接發球直接正手搶攻得手，隨後岡野又在相持球大戰中正手拉球建功，13:11完成大逆轉。

台灣組合馮翊新（右）、蔡昀恩在混雙8強賽不敵曾蓓勳/韓菲兒。（大專體總提供）

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