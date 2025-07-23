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MLB》山本5局8K、大谷生涯首度4場開轟無用 道奇牛棚放火輸球

2025/07/23 13:28

大谷翔平。（美聯社）大谷翔平。（美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本球星山本由伸今天主投5局失3分無關勝敗，大谷翔平第9局擊出兩分砲、生涯首度連4場開轟，以36轟並列國聯全壘打王。但道奇牛棚群5名投手合計失掉7分，其中後援投手亨利奎茲（Edgardo Henriquez）發生1次要命傳球失誤掉3分，最後道奇以7比10輸給雙城。

大谷翔平前4打數0安、吞2次三振，第9局下逮中雙城終結者杜蘭（Jhoan Duran）一顆100.1英里（約161公里）的快速指叉伸卡球，擊出左外野兩分砲。這是大谷本季第36轟，追平響尾蛇重砲蘇亞雷斯（Eugenio Suarez）並列國聯最多。大谷賽後打擊率為2成74。

大谷翔平。（路透）大谷翔平。（路透）

山本由伸首局讓雙城打線3上3下後，第2局先被敲安、丟保送，讓對手1出局攻占一、三壘，這時道奇三壘手羅哈斯（Miguel Rojas）發生守備失誤失掉1分。該半局2出局後，山本由伸被雙城捕手瓦茲奎茲（Christian Vazquez）敲帶有2分打點的二壘安打，讓山本第2局失掉3分。

山本由伸第3局先被雙城打者卡斯楚（Willi Castro）敲安，接著連續三振2人後，卡斯楚盜二壘被阻殺出局，形成另類3上3下。山本由伸第4局、第5局也沒有失分，完成投球工作。道奇好手帕赫斯（Andy Pages）4局下敲追平三分砲，幫助山本由伸逃過敗投。

山本由伸。（路透）山本由伸。（路透）

道奇第6局啟動牛棚，但後援投手卡斯帕里烏斯（Ben Casparius）面對4人被敲1安、丟3保送失1分就因傷退場。雙城隊該局靠滾地球護送1分、以及瓦茲奎茲適時安，單局攻進3分超前比數。道奇南韓好手金慧成6局下擊出帶有2分打點的安打，幫助道奇追至5比6。

但道奇牛棚持續不穩，後援右投克萊茵（Will Klein）7局上1出局後連丟3保送退場，由亨利奎茲接替投球。雙城新星路易斯（Royce Lewis）敲一壘邊線滾地球，亨利奎茲要傳一壘卻發生大爆傳、這顆球一路滾至外野，讓對手一口進追加3分。雙城隊9局上靠法蘭斯（Ty France）長打追加1分保險分。大谷9局下敲兩分砲，但道奇最後仍輸掉比賽。

山本由伸此戰主投5局用101球，被敲5安，失掉3分有1分自責，賞8次三振，丟1次保送，賽後防禦率為2.55。道奇5名後援投手合計失掉7分，卡斯帕里烏斯沒有解決任何一人失3分吞敗，克萊茵0.1局失3分1分自責，左投崔爾（Jack Dreyer）1局失1分。

山本由伸。（法新社）山本由伸。（法新社）

亨利奎茲。（美聯社）亨利奎茲。（美聯社）

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