MLB》山本5局8K、大谷生涯首度4場開轟無用 道奇牛棚放火輸球

〔體育中心/綜合報導〕道奇日本球星山本由伸今天主投5局失3分無關勝敗,大谷翔平第9局擊出兩分砲、生涯首度連4場開轟,以36轟並列國聯全壘打王。但道奇牛棚群5名投手合計失掉7分,其中後援投手亨利奎茲(Edgardo Henriquez)發生1次要命傳球失誤掉3分,最後道奇以7比10輸給雙城。

大谷翔平前4打數0安、吞2次三振,第9局下逮中雙城終結者杜蘭(Jhoan Duran)一顆100.1英里(約161公里)的快速指叉伸卡球,擊出左外野兩分砲。這是大谷本季第36轟,追平響尾蛇重砲蘇亞雷斯(Eugenio Suarez)並列國聯最多。大谷賽後打擊率為2成74。

山本由伸首局讓雙城打線3上3下後,第2局先被敲安、丟保送,讓對手1出局攻占一、三壘,這時道奇三壘手羅哈斯(Miguel Rojas)發生守備失誤失掉1分。該半局2出局後,山本由伸被雙城捕手瓦茲奎茲(Christian Vazquez)敲帶有2分打點的二壘安打,讓山本第2局失掉3分。

山本由伸第3局先被雙城打者卡斯楚(Willi Castro)敲安,接著連續三振2人後,卡斯楚盜二壘被阻殺出局,形成另類3上3下。山本由伸第4局、第5局也沒有失分,完成投球工作。道奇好手帕赫斯(Andy Pages)4局下敲追平三分砲,幫助山本由伸逃過敗投。

道奇第6局啟動牛棚,但後援投手卡斯帕里烏斯(Ben Casparius)面對4人被敲1安、丟3保送失1分就因傷退場。雙城隊該局靠滾地球護送1分、以及瓦茲奎茲適時安,單局攻進3分超前比數。道奇南韓好手金慧成6局下擊出帶有2分打點的安打,幫助道奇追至5比6。

但道奇牛棚持續不穩,後援右投克萊茵(Will Klein)7局上1出局後連丟3保送退場,由亨利奎茲接替投球。雙城新星路易斯(Royce Lewis)敲一壘邊線滾地球,亨利奎茲要傳一壘卻發生大爆傳、這顆球一路滾至外野,讓對手一口進追加3分。雙城隊9局上靠法蘭斯(Ty France)長打追加1分保險分。大谷9局下敲兩分砲,但道奇最後仍輸掉比賽。

山本由伸此戰主投5局用101球,被敲5安,失掉3分有1分自責,賞8次三振,丟1次保送,賽後防禦率為2.55。道奇5名後援投手合計失掉7分,卡斯帕里烏斯沒有解決任何一人失3分吞敗,克萊茵0.1局失3分1分自責,左投崔爾(Jack Dreyer)1局失1分。

