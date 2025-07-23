MLB》比肩控球大師與神獸克蕭！ 費城人左投寫112年史詩紀錄

費城人桑契斯寫下驚人紀錄。（法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕費城人左投桑契斯（Cristopher Sánchez）今天對紅襪完投9局飆生涯最多的12K僅失1分收下本季第9勝，創下一項隊史1901年來首見紀錄，以及1913年以來史上僅3人辦到的恐怖成就。

桑契斯在本季用表現躍升為球隊僅次惠勒（Zack Wheeler）的王牌等級投手，但優異表現卻未入選明星賽，聯盟選擇生涯僅投5場的釀酒人新秀米蕭羅斯基（Jacob Misiorowski）遞補入選，引起不小的爭議。

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今天桑契斯完投9局飆12K僅失1分奪勝，《OptaSTATS》指出，桑契斯近7場先發0敗，投超過50局送出超過50K，且丟不到5次四壞保送，被打1支全壘打以下，是自1913年防禦率成為正式數據後，歷史上第三位在7場先發期間能繳出如此數據的投手，另外兩人分別是1995年與1998年的控球大師麥達克斯（Greg Maddux）以及2016年的神獸克蕭（Clayton Kershaw）。

此外，昨天的惠勒與今天的桑契斯，都先發繳出10次三振以上且沒有四壞保送的成績，是自1901年以來費城人首次出現的紀錄。上一場惠勒對紅襪主投6局飆10K沒有四壞保送，失掉2分無關勝敗，球隊在延長賽靠著再見捕手妨礙打擊奪勝。

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