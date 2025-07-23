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MLB》大谷翔平連4戰開轟日本第一人！ 再破隊史70年神紀錄

2025/07/23 13:48

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇隊大谷翔平今天悶了一整天，終於在最後一個打席敲出全壘打，連續4戰開轟不僅是生涯首見，更創日本史上第一次的紀錄。

大谷翔平前兩打席都吞下三振，加上上場比賽連續5打席吞下三振，第三打席敲出飛球出局，第四打席擊出滾地球形成野手選擇，第五打席面對雙城終結者杜蘭（Jhoan Duran）的100.1英哩火球，以107.5英哩的擊球初速，敲出左外野方向的405英尺2分砲，賽季第36轟出爐，目前與響尾蛇重砲蘇亞雷斯（Eugenio Suarez）並列國聯全壘打王。

大谷翔平連4戰開轟，日本史上第一人。（美聯社）大谷翔平連4戰開轟，日本史上第一人。（美聯社）

大谷翔平連4場比賽開轟是生涯第一次，日媒報導指出，過去大谷翔平曾有10次連3戰開轟，今天終於達飆，更創下日本人史上首見紀錄。根據大聯盟專家藍斯（Sarah Langs）指出，大谷翔平砲轟100.1英哩的火球，追平他生涯打過最快的火球全壘打，上次是去年6月5日對決海盜狀元郎史基斯（Paul Skenes）。

此外，大谷翔平更創下道奇賽季前102場比賽的史上最多轟紀錄，先前102場比賽的最多轟紀錄是1955年史奈德（Duke Snider）的35轟，並列第三的則是2019年貝林傑（Cody Bellinger）與2000年雪菲爾德（Gary Sheffield）的34轟，而大谷翔平在本季前102場比賽共出賽100場。

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