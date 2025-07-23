晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》山本由伸反省2局失3分、用球數過多問題 「若第2局只失1分...」

2025/07/23 14:46

道奇日本球星山本由伸。（美聯社）道奇日本球星山本由伸。（美聯社）

〔體育中心/綜合報導〕道奇日本球星山本由伸今天主投5局失3分無關勝敗，但道奇牛棚群5名投手合計失掉7分，終場道奇在主場以7比10輸給雙城。山本由伸坦言前兩局投球時有點太用力，導致控球不穩，整體投球表現不算太糟。

山本由伸第2局被敲3安，包含自家三壘手羅哈斯（Miguel Rojas）發生守備失誤在內，單局失掉3分。山本由伸前2局就用了54球之多，最終山本用101球投完5局，被敲5安，失掉3分有1分自責，賞8次三振，丟1次保送，賽後防禦率為2.55。

日媒《Sponichi Annex》報導，山本由伸提到，第2局被敲適時安打失掉分，「如果能在那個半局只失1分，比賽的走向可能會不同。」山本指出，「失誤難免會發生，遇到這種情況，希望能靠自己投球來彌補。」

道奇日本球星山本由伸。（法新社）道奇日本球星山本由伸。（法新社）

對於比賽前段對方頻頻打出界外球纏鬥，山本由伸說「第1、2局投球時有點太用力，導致控球不穩，用球數因此增加，「第2局那個半局，真希望能把失分控制在1分，那是我感到遺憾的地方。」

山本由伸指出，「之後我根據對手調整配球，靠速球積極進攻。第2局時用球數已經不少，不能那麼早退場，我想盡可能投得更長、更積極進攻。」

道奇近14場比賽只拿到3勝11敗，球隊中也有多名傷兵。山本由伸表示，賽季很長，個人和團隊都有高低潮，所有人都在努力，希望能一起度過這段艱難時期。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中