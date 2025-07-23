MLB》山本由伸反省2局失3分、用球數過多問題 「若第2局只失1分...」

道奇日本球星山本由伸。（美聯社）

〔體育中心/綜合報導〕道奇日本球星山本由伸今天主投5局失3分無關勝敗，但道奇牛棚群5名投手合計失掉7分，終場道奇在主場以7比10輸給雙城。山本由伸坦言前兩局投球時有點太用力，導致控球不穩，整體投球表現不算太糟。

山本由伸第2局被敲3安，包含自家三壘手羅哈斯（Miguel Rojas）發生守備失誤在內，單局失掉3分。山本由伸前2局就用了54球之多，最終山本用101球投完5局，被敲5安，失掉3分有1分自責，賞8次三振，丟1次保送，賽後防禦率為2.55。

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日媒《Sponichi Annex》報導，山本由伸提到，第2局被敲適時安打失掉分，「如果能在那個半局只失1分，比賽的走向可能會不同。」山本指出，「失誤難免會發生，遇到這種情況，希望能靠自己投球來彌補。」

道奇日本球星山本由伸。（法新社）

對於比賽前段對方頻頻打出界外球纏鬥，山本由伸說「第1、2局投球時有點太用力，導致控球不穩，用球數因此增加，「第2局那個半局，真希望能把失分控制在1分，那是我感到遺憾的地方。」

山本由伸指出，「之後我根據對手調整配球，靠速球積極進攻。第2局時用球數已經不少，不能那麼早退場，我想盡可能投得更長、更積極進攻。」

道奇近14場比賽只拿到3勝11敗，球隊中也有多名傷兵。山本由伸表示，賽季很長，個人和團隊都有高低潮，所有人都在努力，希望能一起度過這段艱難時期。

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